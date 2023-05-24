Совет Федерации придумает, что делать с налогами блогеров

Сенаторы могут ввести отдельное налогообложение для физических лиц и организаций, которые ведут деятельность в интернете, включая блогеров. Об этом пишут «Известия».
Проекте постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста» могут принять на заседании 24 мая 2023 года.
Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете, - сказано в тексте постановления Совфеда.
В проекте есть рекомендация Федеральной налоговой службе привлекать к ответственности тех, кто зарабатывает в интернете и уклоняется от уплаты налогов.
Ранее мы писали, что Следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую, которая ушла от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей.
Комментарии3
А можно для тех, кто не доезжает немного, в чём смысл
Чем существующее разнообразие форм ведения бизнеса и налоговых режимов не устраивает?
Или это просто очередной отличный повод для распила, галочек достигаторсва и громких заявлений об улучшении делового климата и т.п.?
Ну им сделают платформу, обязательно цифровую. Все доходы будут показывать, все будет считаться "автоматом", ккт не нужны (это будет "спецспец" режим) и прямо оттуда можно будет заказать и оплатить новый гелик ил квартиру в Дубайске 😊
Главный бухгалтер
даёшь отдельный вид налогообложения на каждый отдельный вид деятельности!
и обязательно что бы ВСЕ сдавали ВСЕ декларации по ВСЕМ налогам. А то как налоговая может отличить, что вы этим видом не занимались или декларацию сдать забыли.