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Налоги, взносы, пошлины

Совет Федерации придумает, что делать с налогами блогеров

Для тех, кто ведет деятельность в интернете, могут ввести отдельный вид налогообложения.
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Сенаторы могут ввести отдельное налогообложение для физических лиц и организаций, которые ведут деятельность в интернете, включая блогеров. Об этом пишут «Известия».

Проекте постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста» могут принять на заседании 24 мая 2023 года.

Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете, - сказано в тексте постановления Совфеда.

В проекте есть рекомендация Федеральной налоговой службе привлекать к ответственности тех, кто зарабатывает в интернете и уклоняется от уплаты налогов.

Ранее мы писали, что Следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую, которая ушла от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей.

Комментарии

3
  • Логотип Natatalka
    Natatalka 11 минут назад

    А можно для тех, кто не доезжает немного, в чём смысл

    отдельное налогообложение для физических лиц и организаций, которые ведут деятельность в интернете, включая блогеров

    Чем существующее разнообразие форм ведения бизнеса и налоговых режимов не устраивает? 

    Или это просто очередной отличный повод для распила, галочек достигаторсва и громких заявлений об улучшении делового климата и т.п.?

    • Логотип Rolen
      Rolen 7 минут назад

      Ну им сделают платформу, обязательно цифровую. Все доходы будут показывать, все будет считаться "автоматом", ккт не нужны (это будет "спецспец" режим) и прямо оттуда можно будет заказать и оплатить новый гелик ил квартиру в Дубайске 😊

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 3 минуты назад

    Главный бухгалтер

    даёшь отдельный вид налогообложения на каждый отдельный вид деятельности!

    и обязательно что бы ВСЕ сдавали ВСЕ декларации по ВСЕМ налогам. А то как налоговая может отличить, что вы этим видом не занимались или декларацию сдать забыли.

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