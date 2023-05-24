Совет Федерации придумает, что делать с налогами блогеров

Для тех, кто ведет деятельность в интернете, могут ввести отдельный вид налогообложения.

Сенаторы могут ввести отдельное налогообложение для физических лиц и организаций, которые ведут деятельность в интернете, включая блогеров. Об этом пишут «Известия».

Проекте постановления Совфеда «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста» могут принять на заседании 24 мая 2023 года.

Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете, - сказано в тексте постановления Совфеда.

В проекте есть рекомендация Федеральной налоговой службе привлекать к ответственности тех, кто зарабатывает в интернете и уклоняется от уплаты налогов.

Ранее мы писали, что Следственный комитет задержал блогера Елену Блиновскую, которая ушла от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей.