В эскимо нашли антибиотики и растительные жиры

Из 22 образцов в трех обнаружили растительные жиры, а в одном - антибиотик. Все мороженое безопасно, а результаты исследований 2023 года превзошли прошлогодние результаты.

Специалисты Роскачества выявили в эскимо трех торговых марок растительные жиры, которых нет в составе. А в одном образце нашли следы антибиотиков. Об этом «ТАСС» рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

В лаборатории исследовали 22 образца мороженого. В одном образце нашли антибиотик тетрациклиновой группы.

— Но в целом необходимо сказать, что все мороженое безопасно и не представляет никакого потенциального риска для здоровья потребителя, — добавила Елена Саратцева.

В этом году эскимо превзошло по качеству результаты исследования 2022 года.