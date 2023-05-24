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Права потребителей

В эскимо нашли антибиотики и растительные жиры

Из 22 образцов в трех обнаружили растительные жиры, а в одном - антибиотик. Все мороженое безопасно, а результаты исследований 2023 года превзошли прошлогодние результаты.
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Специалисты Роскачества выявили в эскимо трех торговых марок растительные жиры, которых нет в составе. А в одном образце нашли следы антибиотиков. Об этом «ТАСС» рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

В лаборатории исследовали 22 образца мороженого. В одном образце нашли антибиотик тетрациклиновой группы.

— Но в целом необходимо сказать, что все мороженое безопасно и не представляет никакого потенциального риска для здоровья потребителя, — добавила Елена Саратцева.

В этом году эскимо превзошло по качеству результаты исследования 2022 года.

Комментарии

5
  • Логотип Tan_D
    Tan_D 43 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    Да неужели! И как, помогла маркировка?

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 41 минуту назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      помогла. антибиотик тоже был маркированный

      • Логотип Tan_D
        Tan_D 17 минут назад

        ТатьянаГлавный бухгалтер

        А растительные жиры?

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 7 минут назад

          Главный бухгалтер

          и на каждом жире была марка приклеена

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 7 минут назад

          Пётр Пустотачлен картеля

          а по растительным жирам главный Володин, который володин

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