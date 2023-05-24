В эскимо нашли антибиотики и растительные жиры

Специалисты Роскачества выявили в эскимо трех торговых марок растительные жиры, которых нет в составе. А в одном образце нашли следы антибиотиков. Об этом «ТАСС» рассказала замруководителя Роскачества Елена Саратцева.
В лаборатории исследовали 22 образца мороженого. В одном образце нашли антибиотик тетрациклиновой группы.
— Но в целом необходимо сказать, что все мороженое безопасно и не представляет никакого потенциального риска для здоровья потребителя, — добавила Елена Саратцева.
В этом году эскимо превзошло по качеству результаты исследования 2022 года.
Комментарии5
ТатьянаГлавный бухгалтер
Да неужели! И как, помогла маркировка?
Пётр Пустотачлен картеля
помогла. антибиотик тоже был маркированный
ТатьянаГлавный бухгалтер
А растительные жиры?
Главный бухгалтер
и на каждом жире была марка приклеена
Пётр Пустотачлен картеля
а по растительным жирам главный Володин, который володин