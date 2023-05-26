ДОМ.РФ стал владельцем бывшего СИЗО «Кресты»

Компания будет думать, как интегрировать территорию бывшей тюрьмы в городскую жизнь Санкт-Петербурга.

Земельный участок и комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге передали акционерному обществу «ДОМ.РФ». Об этом сказано на сайте УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДОМ.РФ собирается сделать так, «чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры». Об этом сообщили «ТАСС» в госкомпании.

Для этого с администрацией города, экспертами, жителями и потенциальными инвесторами проведут консультации.

На территории «Крестов» находится 24 объекта недвижимого имущества.

Руководство УФСИН и Санкт-Петербурга рассматривали разные варианты, что делать с бывшим изолятором. Предлагали сделать из тюрьмы гостиницу, арт-объект или музей.