Россияне перебираются в частные дома. Спрос на покупку домов в ипотеку вырос почти на 40%

Средний размер кредита на покупку дома составил 6,5 млн рублей. С начала 2023 года ВТБ выдал больше 16,5 млрд рублей.

С начала 2023 года загородную недвижимость в ипотеку купили более 2,5 тыс. заемщиков. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные банка ВТБ.

Общий объем сделок по приобретению частных домов в ипотеку превысил 16,5 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателей за первый квартал 2022 года.

В мае 2023 года средний кредит на покупку загородной надвижимости составил 6,5 млн рублей.

Эксперты ВТБ ожидают, что рынок ипотеки на частное строительство к концу 2023 года вырастет на треть, до 180 млрд рублей.

Больше всего частные дома интересны жителям Москвы и Московской области. С начала года они оформили ипотеку на 4,6 млрд рублей.

На втором месте – жители Татарстана, которые заняли больше 940 млн рублей. Третье место у Краснодарского края, где взяли около 720 млн рублей в ипотеку на покупку дома.