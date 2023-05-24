Директора «Викимедиа РУ» лишают полномочий. Он тайно делал отечественный аналог «Википедии»

Сегодня стало известно, что в стране появится новый энциклопедический портал «Рувики». За эту разработку директор «Викимедиа РУ» покинет свой пост.

Глава некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко будет отстранен от работы вечером 24 мая 2023 года. Он в тайне разрабатывал российский аналог портала «Википедия». Об этом пишет RTVI в своем телеграм-канале.

Директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко, оказывается, тайно занимался подготовкой такого проекта. Сегодня будет общее собрание о лишении его директорских полномочий, - рассказал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

Контент «Википедии» может использовать любой желающий, вся информация распространяется на условиях свободной лицензии. Однако Владимир Медейко несколько лет пользовался своими полномочиями и тайно делал собственный проект.

Ранее мы писали, что новый энциклопедический портал «Рувики» будет управляться отечественным юрлицом, наполнять его будет команда редакторов русскоязычной версии «Википедии».