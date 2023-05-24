Директора «Викимедиа РУ» лишают полномочий. Он тайно делал отечественный аналог «Википедии»

Глава некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко будет отстранен от работы вечером 24 мая 2023 года. Он в тайне разрабатывал российский аналог портала «Википедия». Об этом пишет RTVI в своем телеграм-канале.
Директор «Викимедиа РУ» Владимир Медейко, оказывается, тайно занимался подготовкой такого проекта. Сегодня будет общее собрание о лишении его директорских полномочий, - рассказал исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.
Контент «Википедии» может использовать любой желающий, вся информация распространяется на условиях свободной лицензии. Однако Владимир Медейко несколько лет пользовался своими полномочиями и тайно делал собственный проект.
Ранее мы писали, что новый энциклопедический портал «Рувики» будет управляться отечественным юрлицом, наполнять его будет команда редакторов русскоязычной версии «Википедии».
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