Регионы сами смогут решать, вводить ли АУСН

Пока что специальный налоговый режим действует в четырех регионах. ФНС планирует расширить эксперимент и разрешить другим областям присоединиться к эксперименту.

ФНС собирается расширить эксперимент по автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу службы Даниила Егорова.

С 1 января 2023 года на автоУСН могут перейти действующие предприятия и ИП. АУСН уже применяют 9 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей.

Сейчас специальный налоговый режим действует с 1 июля 2022 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. ФНС планирует разрешить региональным властям вводить этот налоговый режим на своих территориях.

Компании на АУСН освобождаются от налога на прибыль и имущество организаций, они не платят НДС. Специальный налоговый режим доступен для ИП и организаций с численностью не больше пяти человек и годовым доходом меньше 60 млн рублей.

Ранее мы писали, что теперь заявление на АУСН можно подать сразу во время регистрации бизнеса