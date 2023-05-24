Бухгалтер Надежда просит подсказать курсы по НДС. Вы такие знаете?

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста курсы для бухгалтера по НДС», пишет Надежда в Красном уголке бухгалтера.
Мы Надежду понимаем: вопросов по НДС у бухгалтеров всегда много. Потому что это самый сложный налог, а ответственность за ошибки с ним иногда может быть уголовной.
Тут уж мы не можем удержаться и не порекомендовать Надежде наш курс повышения квалификации по НДС.
На курсе:
Разберем много примеров.
Остановимся на образцах заполнения документов.
Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.
Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.
По итогам выдаем официальное удостоверение о повышении квалификации. Все по-честному, понятно и ответственно.
Вот здесь можно посмотреть бесплатный урок из курса, чтобы понять, что он вам подходит.
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