Бухгалтер Надежда просит подсказать курсы по НДС. Вы такие знаете?

Такие просьбы бывают в чатах и на форумах бухгалтеров довольно часто. Ведь НДС -- один из самых сложных налогов.

«Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста курсы для бухгалтера по НДС», пишет Надежда в Красном уголке бухгалтера.

Мы Надежду понимаем: вопросов по НДС у бухгалтеров всегда много. Потому что это самый сложный налог, а ответственность за ошибки с ним иногда может быть уголовной.

Тут уж мы не можем удержаться и не порекомендовать Надежде наш курс повышения квалификации по НДС.

На курсе:

Разберем много примеров.

Остановимся на образцах заполнения документов.

Научимся отстаивать вычеты идеальными (и не очень) счетами-фактурами.

Много будем говорить о расчете НДС в разных ситуациях.

По итогам выдаем официальное удостоверение о повышении квалификации. Все по-честному, понятно и ответственно.

Вот здесь можно посмотреть бесплатный урок из курса, чтобы понять, что он вам подходит.