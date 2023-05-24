Добровольную военную службу будут включать в стаж для больничных

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.
Дело в том, что недавно в закон №255-ФЗ о соцстраховании внесли поправки в части учета стажа для больничных в период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.
Это такие периоды:
мобилизация;
действие военного положения;
военное время;
при возникновении вооруженных конфликтов;
при проведении контртеррористических операций;
при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.
Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
В этой связи в правила подсчета стажа тоже вносят поправки, чтобы они соответствовали закону № 255-ФЗ.
Кстати, на днях порядок учета стажа уже корректировали. Туда добавили период работы по договору ГПХ.
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