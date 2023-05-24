Добровольную военную службу будут включать в стаж для больничных

Внесут поправки в правила подсчета страхового стажа для больничных.

Проект Минтруда опубликован на федеральном портале.

Дело в том, что недавно в закон №255-ФЗ о соцстраховании внесли поправки в части учета стажа для больничных в период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Это такие периоды:

мобилизация;

действие военного положения;

военное время;

при возникновении вооруженных конфликтов;

при проведении контртеррористических операций;

при использовании Вооруженных Сил РФ за пределами территории РФ.

Эти изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

В этой связи в правила подсчета стажа тоже вносят поправки, чтобы они соответствовали закону № 255-ФЗ.

Кстати, на днях порядок учета стажа уже корректировали. Туда добавили период работы по договору ГПХ.