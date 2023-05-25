❗️С 1 июля можно будет получать налоговые уведомления на портале Госуслуг

Получать уведомления для оплаты имущественных налогов можно онлайн. Даже тем, у кого нет личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС.

С 1 июля 2023 года физические лица смогут получать уведомления для оплаты налогов на имущество через единый государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом рассказал начальник Управления налогообложения имущества Алексей Лащенов на сайте ФНС.

Чтобы уведомления приходили в электронном виде, нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ.

После этого пользователь начнет получать налоговые уведомления в личном кабинете ЕПГУ. Документы подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Оплатить налоги можно онлайн. Уведомления не будут дублироваться заказными письмами по почте.

Пользоваться личным кабинетом на портале ЕПГУ можно, даже если нет личного кабинета налогоплательщика.

Чтобы перестать получать электронные налоговые уведомления, нужно заполнить в ЕПГУ соответствующее заявление.

Сейчас форма уведомления получает госрегистрацию в Минюсте.