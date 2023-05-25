👉Роструд: работодатель может индексировать заплаты с помощью повышения премий

Важно, чтобы реальные зарплаты сотрудников соответствовали уровню потребительских цен на товары и услуги в конкретном регионе, напомнили чиновники.

Эксперты Роструда сообщили, что индексация заработной платы нужна, чтобы доходы сотрудников соответствовали уровню цен на товары и услуги. Об этом сказано на сайте трудовой инспекции.

Индексировать реальную заплату – это обязанность работодателя. Однако законодательством не установлен точный порядок проведения этой процедуры.

Компании сами решают, как именно поднять доходы. Механизм индексации может быть прописан в коллективном договоре, соглашении или локальном нормативном акте.

Главное, чтобы рост потребительских цен на товары и услуги соответствовал реальному уровню заработной платы. Поэтому работодатель в праве увеличить премии.