💥💥Что бухгалтеру надо успеть до конца 25 мая

Чек-лист, чтобы вы ничего не забыли.

Итак, сегодня надо успеть (если еще не сделали):

📌подать уведомление о сумме НДФЛ, исчисленной и удержанной с 23 апреля по 22 мая 2023 года;

📌подать уведомление о сумме страховых взносов, исчисленной за апрель 2023 г.;

📌подать в ИФНС персонифицированные сведения о физических лицах (персональные данные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу) за апрель 2023 г. (аналог СЗВ-М);

📌представить в СФР подраздел 1. 3 подраздела 1 формы ЕФС-1 «Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений» за апрель 2023 г.

Что из этих отчетов надо сдавать бухгалтеру на УСН? На Клерке запускается новый поток курса профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Научим всему, чтобы вы могли уверенно вести любую бухгалтерию на упрощенке и сдавать любые отчеты.

Начнем с общего представления об УСН. Поговорим об основах документооборота, научим выстраивать все участки бухучета компании на таком спецрежиме, остановимся подробно на бухучете основных средств, запасов и НМА.

Отдельными блоками разберем отчетность на упрощенке и налоговый учет. А затем перейдем к более глобальным вопросам — налоговому планированию, управленческому учету, защите при налоговых проверках и блокировке счетов.

Все с видео-уроками, конспектами и полезными материалами.

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