🤷‍♀️НДФЛ все-таки получит приоритет в ЕНП. Потому что сейчас поступления в бюджет от этого налога продолжают сокращаться

По итогам первого квартала 2023 года сборы НДФЛ уменьшились на 250 млрд рублей.
Всего в бюджет поступило 950 млрд рублей НДФЛ.
Такие данные следуют из предварительной оценки Минфином исполнения консолидированного бюджета РФ.
Сильнее, чем НДФЛ, упали только сборы нефтегазовых налогов.
Главная возможная причина таких результатов — огромное количество проблем с системой ЕНС и ЕНП, из-за которой страдает уплата налогов. НДФЛ, напомним, один из главных источников для бюджетов регионов России.
Похоже, что принятый Госдумой законопроект, по которому НДФЛ будут зачислять в бюджет в первую очередь, необходим как можно скорее. Сейчас закон поддержал Совфед. Документ ждет подписания президентом.
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