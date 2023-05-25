🤷‍♀️НДФЛ все-таки получит приоритет в ЕНП. Потому что сейчас поступления в бюджет от этого налога продолжают сокращаться

Уровень рентабельности. Как рассчитать, и каким он должен быть?

В мае ООО «Восток» и ООО «Запад» заработали по 10 миллионов рублей. Но для этого первая компания продала миллион карандашей, а вторая — два миллиона. Теперь их прибыль уже не кажется одинаковой. Рассмотрим, что такое рентабельность, какие есть виды, с чем сравнивать расчётное значение, как управлять.