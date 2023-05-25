Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

НДФЛ

🤷‍♀️НДФЛ все-таки получит приоритет в ЕНП. Потому что сейчас поступления в бюджет от этого налога продолжают сокращаться

Поступления от НДФЛ в региональные бюджеты сократились на 20,2%, посчитал Минфин. Это второе по масштабам падение среди всех доходов государства.
74

По итогам первого квартала 2023 года сборы НДФЛ уменьшились на 250 млрд рублей.

Всего в бюджет поступило 950 млрд рублей НДФЛ.

Такие данные следуют из предварительной оценки Минфином исполнения консолидированного бюджета РФ.

Сильнее, чем НДФЛ, упали только сборы нефтегазовых налогов.

Главная возможная причина таких результатов — огромное количество проблем с системой ЕНС и ЕНП, из-за которой страдает уплата налогов. НДФЛ, напомним, один из главных источников для бюджетов регионов России.

Похоже, что принятый Госдумой законопроект, по которому НДФЛ будут зачислять в бюджет в первую очередь, необходим как можно скорее. Сейчас закон поддержал Совфед. Документ ждет подписания президентом.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    «Бели кáртон» или справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии. Что это и зачем он нужен?

    Бели кáртон (белый картон), или справка о регистрации иностранца по месту пребывания, является важным документом для иностранцев, проживающих в Сербии. Он выдается местными органами управления, отвечающими за миграционные вопросы, и подтверждает официальную регистрацию иностранца на территории страны.

    «Бели кáртон» или справка о регистрации иностранца по месту пребывания в Сербии. Что это и зачем он нужен?
    13
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Интернет и IT

    ChatGPT: Человечество против искусственного интеллекта

    Может ли развитие нейросетевых языковых моделей вроде ChatGPT представлять угрозу для человечества? В этом ролике мы пытаемся разобраться в этой непростой теме...

    16
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    Субсидиарная ответственность

    Про схемы использования «номинала». Какие риски могут возникнуть у квазиуправленеца. Из личного опыта

    Ранее я писал статью про агрессивные схемы ведения бизнеса, такие как использование «номинала» и о последствиях такого использования для квазиуправленеца. Сейчас я хочу поделиться историей из своей практики, как все это происходит в жизни.

    Про схемы использования «номинала». Какие риски могут возникнуть у квазиуправленеца. Из личного опыта
    87
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Государство поможет МСП преодолеть долину смерти. Минэкономики видит большой потенциал для развития сектора

    Самая большая доля от закрывающихся каждый год предпринимателей приходится на субъекты МСП, находящиеся в возрасте до 2 лет, а срок жизни субъектов значительно коррелирует с интенсивностью ведения бизнеса.

    Государство поможет МСП преодолеть долину смерти. Минэкономики видит большой потенциал для развития сектора
    16
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Уровень рентабельности. Как рассчитать, и каким он должен быть?

    В мае ООО «Восток» и ООО «Запад» заработали по 10 миллионов рублей. Но для этого первая компания продала миллион карандашей, а вторая — два миллиона. Теперь их прибыль уже не кажется одинаковой. Рассмотрим, что такое рентабельность, какие есть виды, с чем сравнивать расчётное значение, как управлять.

    Уровень рентабельности. Как рассчитать, и каким он должен быть?
    25
    Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
    АКГ «Созидание и Развитие»
    Ликвидация бизнеса

    Как ликвидировать организацию с долгами

    Ликвидация общества с долгами или без может быть проведена в добровольном либо принудительном порядке. Нередки случаи, когда ликвидация общества проводится и через его банкротство.

    Как ликвидировать организацию с долгами
    40
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Налог на имущество

    Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 3

    Получив сообщение об имущественных налогах, организация может либо вздохнуть с облегчением (при совпадении самостоятельно сделанных расчетов с данными ИФНС), либо озадачиться (при выявлении расхождений). Если расчеты не совпали, нужно разобраться в причинах и подготовить пояснения для ИФНС.

    Сообщение об имущественных налогах за 2022 год: что изменилось, что сверить и как поступать при выявлении расхождений. Часть 3
    22
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Как устроен МСП. Кто работает в малом и среднем предпринимательстве

    Треть всех рабочих мест в МСП создается предприятиями в обрабатывающем производстве, ИТ, научной и техдеятельности, гостиничном бизнесе. При этом доля этих отраслей в общем количестве МСП составляет всего 22%.

    Как устроен МСП. Кто работает в малом и среднем предпринимательстве
    42
    Логотип Katy Che
    Katy Che
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь

    Даю краткое руководство как подготовиться к проверке регуляторов и застраховаться от штрафов и других неприятных последствий проверки.

    Как подготовиться к проверке по 115-ФЗ. На что обратят внимание налоговики в первую очередь
    93
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке. Новые люди против такой ответственности

    Представителями от партии Новые люди внесено предложение по отмене штрафов за отсутствие регистрации по месту жительства (законопроект № 364836-8).

    В Госдуме предложили отменить штрафы за проживание не по прописке. Новые люди против такой ответственности
    75
    Читать еще