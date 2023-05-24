🤔НДФЛ будут зачислять в бюджет в первую очередь

Деньги поступят, как только налогоплательщик исполнит свои обязанности, а не 28 числа, как это было раньше.

Совет Федерации поддержал закон, по которому налог на доходы физических лиц будут сначала зачислять в бюджеты регионов и муниципалитетов.

Также изменили сроки поступления денежных средств.

Раньше налоги зачислялись 28 числа каждого месяца. Теперь они будут отправляться в региональные бюджеты сразу после того, как налогоплательщик исполнил свои обязанности.

Проблемы с распределением налоговых поступлений возникли после введения ЕНС. На Клерке писали, что регионы из-за нехватки налоговых поступлений начали брать бюджетные займы, чтобы погасить разрывы.

С НДФЛ все понятно, а вот как дела будут с НДС? Там правила пока не поменялись, но нюансов по этому налогу ужасно много и многие бухгалтеры в нем часто ошибаются. Клерк как раз запускает новый поток на курс повышения квалификации по НДС. Вот здесь можно посмотреть бесплатный урок, чтобы понять, о чем будет курс — и записаться.