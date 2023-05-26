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Экономика России

«Москвич» продал только 35 электромобилей. Медведев говорит, что цена высоковата

За четыре месяца покупатели приобрели только 35 электрических кроссоверов марки «Москвич», автомобиль стоит 3,5 млн рублей.
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За первые четыре месяца с момента начала продаж электрические кроссоверы марки «Москвич» купили только 35 раз. Об этом пишет портал «Autonews» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Продажи электрокаров «Москвич 3е» начались с конца декабря 2022 года. Машина стоит 3,5 млн рублей.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал такую цену «высоковатой».

Электрический «Москвич 3е» представляет собой переделанный китайский кроссовер Sehol E40X. У них отличаются только логотипы.

В начале мая 2023 года заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что таксопарки столицы заключили с заводом «Москвич» контракт на 2 тыс. электромобилей.

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