Акционерам «Яндекса» предложат три способа сохранить активы

Инвесторы смогут выбрать долю в российском бизнесе, в международных стартапах или денежную компенсацию.

Компания «Яндекс» готовится к разделению на отечественную и международную организации. Инвесторам предложат выбрать, где сохранить свои активы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники издания Bloomberg.

Акционеры смогут сохранить свою долю в российском бизнесе «Яндекса», перевести активы в международные стартапы или же получить денежную компенсацию.

24 мая 2023 года в головной компании Yandex N.V. обсудили условия продажи контрольного пакета «Яндекса» стоимостью от 7 млрд долларов.

Недавно стало известно, что миллиардеры Потанин и Алекперов могут купить контрольный пакет акций «Яндекса».

Также долей в компании заинтересовался банк ВТБ. Его глава Андрей Костин заявил, что готов купить активы, но только в составе консорциума инвесторов.

Пока не решено, кто именно приобретет 51% акций компании.

Материнская компания Yandex N.V. планирует разделить компанию «Яндекс» на российский бизнес и международный.

Новая зарубежная организация будет разрабатывать технологии для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных, а также развивать образовательные проекты.