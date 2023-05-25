Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

IT-компании

Акционерам «Яндекса» предложат три способа сохранить активы

Инвесторы смогут выбрать долю в российском бизнесе, в международных стартапах или денежную компенсацию.
19

Компания «Яндекс» готовится к разделению на отечественную и международную организации. Инвесторам предложат выбрать, где сохранить свои активы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники издания Bloomberg.

Акционеры смогут сохранить свою долю в российском бизнесе «Яндекса», перевести активы в международные стартапы или же получить денежную компенсацию.

24 мая 2023 года в головной компании Yandex N.V. обсудили условия продажи контрольного пакета «Яндекса» стоимостью от 7 млрд долларов.

Недавно стало известно, что миллиардеры Потанин и Алекперов могут купить контрольный пакет акций «Яндекса».

Также долей в компании заинтересовался банк ВТБ. Его глава Андрей Костин заявил, что готов купить активы, но только в составе консорциума инвесторов.

Пока не решено, кто именно приобретет 51% акций компании.

Материнская компания Yandex N.V. планирует разделить компанию «Яндекс» на российский бизнес и международный.

Новая зарубежная организация будет разрабатывать технологии для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных, а также развивать образовательные проекты.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Кого сейчас ищут на Клерк.Работа

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    44
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Онлайн-кассы

    Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс

    В начале 2023 года Министерство финансов начало разработку новых индикаторов риска нарушения для контрольно-кассовой техники. Внести изменения в законодательство могут уже летом текущего года. Разберёмся в том, что это значит для предпринимателей.

    Как работают новые индикаторы риска нарушения для онлайн-касс
    1
    59
    Логотип Александра Шульц Адвокат
    Александра Шульц Адвокат
    Трудовое право

    ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители

    Сейчас много публикаций о том, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий налоговой и переквалификации отношений в трудовые. Но многие забывают о том, что и сами работники могут обратиться с требованиями о признании отношений из договора ГПХ трудовыми. Сейчас расскажу, как трудовое право в умелых руках может ударить больнее налоговой.

    ГПХ договоры: не так страшна налоговая, как сами исполнители
    58
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    НДФЛ

    Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году

    Государство предоставляет плательщикам НДФЛ возможность получить налоговый вычет. Подробнее о том, какие вычеты предоставляются в этом году, читайте в нашей статье.

    Кому предоставляются налоговые вычеты в 2023 году
    71
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Проверка контрагентов

    Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности

    ФНС требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. В этой сатье опубликуем первую часть разбора. Часть 1: Общие начала. Первичная проверка контрагента.

    Идеальная процедура проверки контрагента в 2023г. Как составить регламент должной осмотрительности
    60
    Логотип Клерк
    Клерк
    НДС

    Как IT-компаниям получить налоговые льготы в 2023 году

    Как попасть в государственный реестр ПО и не платить НДС? Почему вам могут отказать в льготах и какие условия нужно соблюсти, чтобы экономить налоги — обо все поговорим в статье.

    Как IT-компаниям получить налоговые льготы в 2023 году
    83
    Логотип СберКорус
    СберКорус
    Госзакупки

    С чего начать госзакупки и какие ошибки не допустить в первой заявке на участие

    Недавно в телеграм-канале Минэкономразвития появилось сообщение о том, что госзакупки у МСП за 2022 год выросли в 1,6 раза — их объём достиг 7 трлн рублей.

    С чего начать госзакупки и какие ошибки не допустить в первой заявке на участие
    94
    Читать еще