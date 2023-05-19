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IT-компании

Потанин и Алекперов могут купить контрольный пакет акций «Яндекса»

Бизнесмены собираются выкупить как минимум 51% акций компании. Стоимость сделки предварительно оценивается в 7-7,5 млрд долларов.
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Компания «Яндекс» получила предложение о покупке контрольного пакета акций от миллиардеров Владимира Потанина и Вагита Алекперова. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Миллиардеры хотят приобрести минимум 51% акций «Яндекса». Их стоимость может составлять от 7 до 7,5 млрд долларов.

В компании будут обсуждать предложение бизнесменов на следующей неделе.

Также акциями «Яндекса» интересуются гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов и директоров «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников.

Сейчас основной акционер IT-компании – фонд основателя «Яндекса» Аркадия Воложа LASTAR Trust. Ему принадлежит 8,5% капитала и 45,1% голосов.

В ноябре 2022 года «Яндекса» планировал разделить бизнес на российские и зарубежные активы.

Материнскую компанию в РФ собирался возглавить Алексей Кудрин. В начале декабря 2022 года он стал советником по корпоративному развитию «Яндекса».

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Ну вот и все  ( 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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