Грузинская авиакомпания начнет выполнять транзитные рейсы из РФ и Европу

Отправиться из Москвы в Париж с пересадкой в Грузии можно уже с 26 мая 2023 года.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways собирается открыть транзитные рейсы из Москвы в страны Европы через Тбилиси. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента компании Тамаза Гаиашвили.

— Париж и другие направления у нас были, просто сейчас люди могут прилететь в Тбилиси [из Москвы] и улететь дальше. Или, например, побудут несколько дней в Тбилиси и полетят в Париж, Вену, разные направления, — сказал Тамаз Гаиашвили.

Раньше не было транзитных рейсов из Москвы в Европу через Тбилиси.

На сайте Georgian Airways уже открыли продажу билетов на транзитные рейсы.

Уже с 26 мая 2023 года за 820 долларов можно отправиться из Москвы в Париж с часовой пересадкой в Тбилиси.

А с 28 мая 2023 года начнутся полеты из РФ в Вену с остановкой в Грузии.

10 мая 2023 года президент Владимир Путин разрешил авиасообщение между Россией и Грузией. Также с 15 мая жители Грузии могут посещать страну без визы.

19 мая 2023 года впервые за четыре года в Тбилиси приземлился самолет из Москвы.