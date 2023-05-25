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Экономические преступления

👮‍♀️Предпринимателей будут реже заключать под стражу

Так бизнес продолжит работать во время расследования, а конкуренты не смогут злоупотреблять процессуальным законодательством.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который защитит бизнесменов от необоснованного заключения под стражу. Об этом пишет «RG.RU».

— Заключение под стражу предпринимателя допускается, только если он не имеет места жительства либо им нарушена ранее избранная мера пресечения, либо он скрылся, — объяснил замминистра юстиции Андрей Логинов.

В остальных случаях бизнесмены могут находиться на свободе. Это поможет предпринимателям не останавливать свою деятельность.

Нередки ситуации, когда бизнес обвиняемого блокируют, потом уголовное дело разваливается, а в плюсе остаются конкуренты.

Законопроект поможет избежать случаев злоупотребления процессуальным правом.

— Мы даем предпринимателям возможность спокойно работать, и даже в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций с законом бизнес сможет не останавливаться, — считает депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Недавно на Клерке писали, что заработали поправки в Уголовный кодекс, которые позволяют предпринимателям уйти от уголовной ответственности, когда преступление совершено впервые. Им нужно только возместить ущерб.

Комментарии

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