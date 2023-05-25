Средний срок ипотеки увеличился с 18 до 24 лет

Заемщики перестали сокращать срок ипотечного кредита. Теперь они каждый месяц платят меньше, но дольше. Самый большой срок ипотеки составил 27 лет.

В первом квартале 2023 года заемщики оформляли ипотечные кредиты средней продолжительностью 24 года. В 2019 году срок кредитования был 18 лет. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные аналитиков «Домклик».

Самый большой срок ипотеки, которую выдал Сбербанк, составляет 27 лет. На таких условиях кредит оформляют жители Республики Ингушетия.

В среднем на 26 лет берут ипотеку в Краснодарском крае и в Тюменской области. В остальных регионах показатель находится в пределах от 21 года до 24 лет.

Широкому распространению длительной ипотеки способствовало появление программ со сверхнизкими ставками. В их рамках комфортный размер платежей достигается в том числе благодаря увеличению срока кредита, - рассказал управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Сейчас Центробанк борется с низкими ставками по ипотеке.

Это может привести к тому, что размер ежемесячного платежа увеличится. Чтобы снизить нагрузку, заемщики начнут растягивать срок кредита еще больше.