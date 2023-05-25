Исследование Тинькофф и Ozon: за год количество самозанятых продавцов на маркетплейсах выросло в 3 раза

Выяснилось, что Wildberries — самая популярная площадка: на ней продают товары больше 70% самозанятых продавцов.

Сервис регистрации самозанятости Тинькофф в рамках аналитического проекта Tinkoff Data совместно с Ozon провели исследование активности самозанятых физлиц, продающих на маркетплейсах.

Аналитики посчитали, что количество самозанятых продавцов на маркетплейсах за год выросло в 3 раза.

Причины популярности маркетплейсов среди самозанятых продавцов — упрощенная регистрация самозанятости по сравнению с ИП, дополнительный доход к основному заработку и масштабирование бизнеса за счет онлайн-продаж товаров и услуг.

Большинство крупных маркетплейсов поддерживают работу с самозанятыми. Исключение составляют Lamoda и СберМегаМаркет.

При этом Wildberries — самая популярная площадка. Наибольший прирост по числу новых продавцов за первый квартал 2023 года у Ozon — 42%.

В среднем самозанятый продавец за счет торговли на маркетплейсе зарабатывает 43 600 ₽ в месяц.

Ульяна Матюшенкова, руководитель направления самозанятости в Тинькофф:

— Самозанятость — хороший способ попробовать себя в онлайн-бизнесе, если производишь что-то своими руками без найма сотрудников. В Тинькофф количество самозанятых клиентов за последний год увеличилось в 2 раза — во многом благодаря упрощенной регистрации: все можно сделать за 5 минут онлайн прямо в приложении Тинькофф.

Яна Жук, руководитель направления по привлечению ключевых партнеров в Ozon:

— Мы уделяем особое внимание привлечению и развитию предпринимателей, которые представляют малый и средний бизнес. Среди них самозанятые — один из самых новых и быстрорастущих сегментов. Для них маркетплейс часто становится самым простым и доступным способом попробовать свои силы в электронной коммерции. Мы, в свою очередь, создаем самозанятым все условия для роста их небольшого бизнеса и их становления как активных предпринимателей.