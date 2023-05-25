😤В Туле ЕНС все еще не работает, а те, у кого работает, говорят, что «‎без бутылки не разобрать»

О том, что раздел ЕНС открыли для физлиц, на «Клерке» писали еще 15 мая. Сегодня его открыли и для ИП.
Бухгалтеры и ИП полезли проверять, и вот что пишут:
«Москва, ООО работает, вчера заходила»
«Тула не работает»
Но и тем, у кого все появилось, легче стало ненамного.
«Открыть-то открыли, только что там "внутри"... без бутылки (большой) не разобрать!», в сердцах пишут наши читатели в «Красном уголке бухгалтера».
«Я вообще не понимаю, зачем они вообще выложили все свои сторнировки и корректировки! Выглядит как черновик школьника. Ничего невозможно понять, откуда какая цифра взялась! Совершенно неинформативная и бесполезная опция».
Пока бухгалтеры неистовствуют в чатах Телеграм, расскажите, может у вас все окей? Все заработало и со всем получилось разобраться?
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