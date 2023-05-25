😤В Туле ЕНС все еще не работает, а те, у кого работает, говорят, что «‎без бутылки не разобрать»

Бухгалтеры и ИП за пять месяцев мучений с ЕНС уже почти ко всему привыкли. Но вот долгожданное открытие раздела ЕНС в личных кабинетах пока идет не совсем гладко.

О том, что раздел ЕНС открыли для физлиц, на «‎Клерке» писали еще 15 мая. Сегодня его открыли и для ИП.

Бухгалтеры и ИП полезли проверять, и вот что пишут:

«‎Москва, ООО работает, вчера заходила»

«‎Тула не работает»

Но и тем, у кого все появилось, легче стало ненамного.

«‎Открыть-то открыли, только что там "внутри"... без бутылки (большой) не разобрать!», в сердцах пишут наши читатели в «‎Красном уголке бухгалтера».

«‎Я вообще не понимаю, зачем они вообще выложили все свои сторнировки и корректировки! Выглядит как черновик школьника. Ничего невозможно понять, откуда какая цифра взялась! Совершенно неинформативная и бесполезная опция».

Пока бухгалтеры неистовствуют в чатах Телеграм, расскажите, может у вас все окей? Все заработало и со всем получилось разобраться?