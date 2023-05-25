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Выездные налоговые проверки

Юристы нарисовали схему, как выглядит выездная налоговая проверка

Всю процедуру эксперты представили на понятной схеме, чтобы было легче разобраться, как избежать взяток и не приблизить риск субсидиарной ответственности.
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— Первое желание большинства налогоплательщиков при получении решения о ВНП – «порешать» вопрос, — пишут юристы Комплаенс Решений в Телеграм. — Если не получается, а сумма доначислений большая – скинуть все активы. Оба варианта таят уже не только налоговые риски: в первом случае можно попасться на взятке (помним, что теперь полиция особенно заинтересована в результативности ВНП, поскольку часто и является ее инициатором), во втором – можно с легкостью приблизить субсидиарную ответственность и привлечение к ответственности «отзеркаленной» компании-дублера. Но сидеть и ждать когда обеспечительными мерами заблокируют счет – тоже плохая идея.

Вот схема того, как сейчас проходят выездные налоговые проверки:

Эксперты предупреждают: в процедуре ВНП надо хорошо ориентироваться, чтобы минимизировать риски.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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