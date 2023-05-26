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Бухгалтеры запутались, нужны ли уведомления по НДС

Спойлер: нет, не нужны. Но некоторые так не думают.
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В Красном уголке бухгалтера пишут:

— Прошу помощи зала. ООО платит налоги платежками-уведомлениями, код 02. Как правильно перечислить 1/3 НДС по сроку 28.05 по декларации за 1кв23. КБК какой? НДС?  Какой период указывать, Кв.01.2023?

Механизм действий в такой ситуации простой: НДС надо просто на КБК ЕНП перечислять и со статусом 01. Без танцев с бубнами.

Дело в том, что уведомления по НДС в принципе не подаются.

Некоторые возражают: платят со статусом 02 , указывают 1 квартал.

Есть и такой вариант:

— Я полностью оплатила со статусом 2 указала 1 кв, позвонили с ФНС, типа надо уведомление, отшила, сказала пока право есть без уведомлений- пользуемся им. Извинились, сказали ок, но енп по юл не работает, не вижу как легло.

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Комментарии

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