Бухгалтеры запутались, нужны ли уведомления по НДС

В Красном уголке бухгалтера пишут:
— Прошу помощи зала. ООО платит налоги платежками-уведомлениями, код 02. Как правильно перечислить 1/3 НДС по сроку 28.05 по декларации за 1кв23. КБК какой? НДС? Какой период указывать, Кв.01.2023?
Механизм действий в такой ситуации простой: НДС надо просто на КБК ЕНП перечислять и со статусом 01. Без танцев с бубнами.
Дело в том, что уведомления по НДС в принципе не подаются.
Некоторые возражают: платят со статусом 02 , указывают 1 квартал.
Есть и такой вариант:
— Я полностью оплатила со статусом 2 указала 1 кв, позвонили с ФНС, типа надо уведомление, отшила, сказала пока право есть без уведомлений- пользуемся им. Извинились, сказали ок, но енп по юл не работает, не вижу как легло.
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