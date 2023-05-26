Уволенный директор может убрать себя из ЕГРЮЛ, подав форму № Р34001

Для этого надо сдать в регистрирующую инспекцию заявление по форме № Р34001.
К этой форме надо приложить подтверждающие документы об увольнении (протокол/приказ, выписка из трудовой книжки и иные).
Сдать заявление можно такими способами:
лично в регистрирующий орган, при этом заявление заверять у нотариуса не нужно;
направить почтой или представить доверенным лицом, при этом подпись заявителя заверяется у нотариуса;
через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», при этом документы подписываются электронной подписью, выданной в удостоверяющих центах ФНС России или электронной подписью в мобильном приложении «Госключ».
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