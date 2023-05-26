Уволенный директор может убрать себя из ЕГРЮЛ, подав форму № Р34001

Налоговики заблокировали расчетный счет, что делать? О причинах и последствиях

Ничего не предвещало беды, но вам заблокировали расчетный счет? Такое событие сродни катастрофы, ведь вы уже не сможете сделать перевод контрагенту, вывести деньги. Да и в принципе, все сделки по части оплаты и получения денег на р/с заморожены до лучших времен, которые к тому же могут и не наступить.