🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Как уменьшить патент на страховые взносы. Заявление о зачете

В 2023 году порядок уменьшения патента на страховые взносы претерпел существенные изменения: он усложнился и стал на один шаг длиннее. Теперь помимо уведомления об уменьшении патента на взносы нужно направлять в ИФНС заявление о зачете. Разберем, какие способы уменьшения налога на ПСН предусмотрены в текущем году и как заполнить заявление о зачете.