Для точного сальдо ЕНС налоговики ждут от бухгалтеров сверку по НДФЛ с 2016 года

Налоговики запутались с НДФЛ. На начало 2023 года у компаний выявилась переплата по этому налогу. Почему так получилось? Надо выяснить.

Поэтому бухгалтеров просят свериться по НДФЛ с 2016 года. Если компания образовалась позже этой даты, то сверку просят с даты начала работы.

Рассылкой от ИФНС, содержащей такое неординарное предложение, поделилась подписчица Telegram-чата ФНС.

Такая сверка, по словам налоговиков, необходима для корректного формирования сальдо ЕНС.

А вам не приходила подобная рассылка?

Кстати, после сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал многим бухгалтерам стали приходить требования об ошибках (которых нет) в расчетах 6-НДФЛ за 2018 год.