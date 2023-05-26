Для точного сальдо ЕНС налоговики ждут от бухгалтеров сверку по НДФЛ с 2016 года

Поэтому бухгалтеров просят свериться по НДФЛ с 2016 года. Если компания образовалась позже этой даты, то сверку просят с даты начала работы.
Рассылкой от ИФНС, содержащей такое неординарное предложение, поделилась подписчица Telegram-чата ФНС.
Такая сверка, по словам налоговиков, необходима для корректного формирования сальдо ЕНС.
А вам не приходила подобная рассылка?
Кстати, после сдачи 6-НДФЛ за 1 квартал многим бухгалтерам стали приходить требования об ошибках (которых нет) в расчетах 6-НДФЛ за 2018 год.
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