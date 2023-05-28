📌В уточненной 3-НДФЛ надо повторить все вычеты из первичной декларации

Например, если в первоначальной декларации уже указан вычет на лечение, то его также нужно указать в исправленной уточненной декларации.
Каждая уточненная декларация имеет свой порядковый номер, а первоначальная декларация может быть только одна и на ее титульном листе ставится цифра «0».
Если в первоначальной декларации обнаруживаются ошибки, надо заполнить корректирующую декларацию и присвоить ей номер «1».
Если в уточненной декларации также были допущены ошибки, следует заполнить еще одну корректирующую декларацию с номером «2».
При этом каждая последующая корректирующая форма обнуляет сведения из предыдущей, предупреждают налоговики.
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