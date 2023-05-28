📌В уточненной 3-НДФЛ надо повторить все вычеты из первичной декларации

Если вы забыли заявить какой-то вычет в 3-НДФЛ, то при сдаче уточненки надо учесть не только этот забытый вычет, но и все остальные, которые были заявлены ранее.

Например, если в первоначальной декларации уже указан вычет на лечение, то его также нужно указать в исправленной уточненной декларации.

Каждая уточненная декларация имеет свой порядковый номер, а первоначальная декларация может быть только одна и на ее титульном листе ставится цифра «0».

Если в первоначальной декларации обнаруживаются ошибки, надо заполнить корректирующую декларацию и присвоить ей номер «1».

Если в уточненной декларации также были допущены ошибки, следует заполнить еще одну корректирующую декларацию с номером «2».

При этом каждая последующая корректирующая форма обнуляет сведения из предыдущей, предупреждают налоговики.