Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

3-НДФЛ

📌В уточненной 3-НДФЛ надо повторить все вычеты из первичной декларации

Если вы забыли заявить какой-то вычет в 3-НДФЛ, то при сдаче уточненки надо учесть не только этот забытый вычет, но и все остальные, которые были заявлены ранее.
72

Например, если в первоначальной декларации уже указан вычет на лечение, то его также нужно указать в исправленной уточненной декларации.

Каждая уточненная декларация имеет свой порядковый номер, а первоначальная декларация может быть только одна и на ее титульном листе ставится цифра «0».

Если в первоначальной декларации обнаруживаются ошибки, надо заполнить корректирующую декларацию и присвоить ей номер «1».

Если в уточненной декларации также были допущены ошибки, следует заполнить еще одну корректирующую декларацию с номером «2».

При этом каждая последующая корректирующая форма обнуляет сведения из предыдущей, предупреждают налоговики.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип КСК ГРУПП
    КСК ГРУПП
    Ведение бизнеса

    Логистика-2023: поиск решений

    24 мая компания КСК ГРУПП при участии Gi Group (Россия) провела дискуссионный круглый стол на тему «Платежи, логистика, операционная эффективность-2023». Целевой аудиторией стали представители производственных и логистических компаний.

    1
    32
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Основные средства

    Как создавать и использовать резерв на ремонт основных средств в налоговом учёте

    Основные средства время от времени нужно ремонтировать. Списать затраты на их ремонт с максимальной выгодой для компании поможет специальный резерв. Рассказываем, чем полезен резерв на ремонт основных средств, как его создавать и использовать.

    Как создавать и использовать резерв на ремонт основных средств в налоговом учёте
    19
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Что поможет бухгалтерам быстрее сдавать отчеты и платить налоги без ошибок

    Разберемся, как стать пиратом бухгалтерского моря, который быстро разбирается во всех новшествах и законах. Прочитаете и сможете дать фору налоговикам и никогда не подведете компанию во время проверок.

    Что поможет бухгалтерам быстрее сдавать отчеты и платить налоги без ошибок
    708
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Как открыть кофейню самообслуживания по франшизе? Про плюсы и минусы

    Многие предприниматели хотят, чтобы бизнес работал самостоятельно, не занимал много времени и ресурсов. Возможно ли это? И может ли в этом качестве служить кофейня самообслуживания? Ответы найдёте в нашем материале.

    Как открыть кофейню самообслуживания по франшизе? Про плюсы и минусы
    1
    69
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Компенсации работникам

    НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры. Какие последствия могут быть

    Налоговая новость связана с последствиями по НДФЛ и страховым взносам при компенсации работнику расходов на прохождение обязательного медицинского осмотра.

    НДФЛ и взносы при компенсации расходов на обязательные мед.осмотры. Какие последствия могут быть
    57
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt

    Счет 90 «Продажи» в 1С Бухгалтерия 8. Про структуру и закрытие

    Счет 90 «Продажи» предназначен для отражения операций по основной деятельности предприятия. Это может быть продажа товаров, готовой продукции, услуг. Как быть, если оборот по дебету больше? Подробнее смотрите в видео.

    37
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Индивидуальный предприниматель

    Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги

    Статья поможет вам понять, как переоформить недвижимость между супругами, один или оба из которых ИП. Как в данном случае уплачивать налоги. Также вы узнаете о возможных вариантах сэкономить на данной операции.

    Как ИП на УСН перевести недвижимость на супруга. И как правильно при этом платить налоги
    1
    85
    Логотип Кадровый консультант
    Кадровый консультант
    Трудовые отношения

    Перевод во время срока испытания. Сохраняется ли после перевода у работника срок испытания

    Этот вопрос нередко ставит в тупик многих кадровиков. Ситуация — работнику при приеме на работу был установлен срок испытания 3 месяца. А потом, в течение срока испытания, работник был переведен на другую должность, с совершенно другим функционалом. Вопрос — сохраняется ли после перевода у работника срок испытания или условие об испытании утрачивает силу?

    Перевод во время срока испытания. Сохраняется ли после перевода у работника срок испытания
    173
    Читать еще