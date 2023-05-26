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Трудовое право

В трудовом договоре можно прописать индивидуальный график работы

Устанавливая график работы, работодатель может учесть пожелания сотрудника.
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Режим рабочего времени устанавливается в ПВТР, колдоговоре, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, – трудовым договором.

Согласно статье 57 ТК РФ режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя) является обязательным условием трудового договора.

При взаимном согласии сторон в трудовом договоре можно прописать индивидуальный график для конкретного работника.

Разъяснение по этому вопросу дал Минтруд в письме от 25.04.2023 № 14-6/ООГ-3016.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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