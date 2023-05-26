В трудовом договоре можно прописать индивидуальный график работы

Режим рабочего времени устанавливается в ПВТР, колдоговоре, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, – трудовым договором.

Согласно статье 57 ТК РФ режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя) является обязательным условием трудового договора.

При взаимном согласии сторон в трудовом договоре можно прописать индивидуальный график для конкретного работника.

Разъяснение по этому вопросу дал Минтруд в письме от 25.04.2023 № 14-6/ООГ-3016.