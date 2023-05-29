Малый бизнес может сэкономить на ставках по лизинговым договорам

Лизингодатели будут демпинговать на ставках, чтобы сохранить конкурентную борьбу за клиентов из малого и среднего бизнеса. Ставки опустятся на два процентных пункта. Сейчас они составляют 15-17%.

Лизинговые компании готовы к демпингу, они будут снижать ставки по договорам с малым и средним бизнесом. Преимущество получат лизингодатели, близкие к государственным или финансовым группам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков «Эксперт РА».

Большинство (83%) считает рынок лизинга высококонкурентным. По итогам 2022 года топ-10 лизингодателей укрепили свое положение, их доля на рынке составила 75%. Годом ранее она было 63%.

33% участников рынка назвали демпинг основными методом конкурентной борьбы.

Демпинговать смогут компании, которые близки к государству или входят в финансовые группы. Они начнут предлагать скидки в два процентных пункта.

Сейчас лизинг на транспорт и спецтехнику малый и средний бизнес может получить по ставке 15-17%.

В 2022 году средний аванс по договорам лизинга сократился до 16,7% от полной стоимости. Раньше этот показатель составлял 21%.

В первом квартале 2023 года 120 предприятий из сферы обрабатывающих производств обратились за льготным лизингом к Корпорации МСП. Они подали заявки на общую сумму 1,7 млрд рублей.