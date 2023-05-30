⚡️⚡️⚡️Для НДФЛ хотят сделать еще одно уведомление: по суммам с 23 по 9 число. Клерк нашел письмо Минфина об этом

Как пишут СМИ, первое уведомление будет добровольным.
Там надо указать НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего.
Второе уведомление – обязательное. Там будет общая сумма налога с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.
О планируемых нововведениях Минфин рассказал в письме от 17.04.2023 № 03-02-03/34595.
Мы прикрепили этот документ к новости. Речь там идет не только про НДФЛ. Вот, в частности, цитата из него:
— В связи с вышеизложенным, считаем нецелесообразным установление двух сроков уплаты страховых взносов в течение календарного месяца, имея в виду, что уплата страховых взносов не может носить авансового характера, отвлекая оборотные средства организаций и приводя к существенному повышению административной нагрузки на них в результате изменения порядка исчисления страховых взносов и увеличения документооборота.
Напомним, недавно в НК уже внесли поправки в части НДФЛ. Закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По нему для НДФЛ сделали приоритет при списании денег с ЕНС и ввели автоматическое резервирование сразу при сдаче уведомления (без права на разрезервирование).
Комментарии7
Главный бухгалтер
Да сделайте уже ежедневное и успокойтесь!
Лана
вы не понимаете, все сделано, чтобы облегчить работу)))
а-яй, здесь где то доктор с тапками бегает..
Ну не понятно - ЗАЧЕМ делать второе уведомление, если уплата один раз в месяц 28-го? Какой смысл сообщать об удержанном НДФЛ без фактической уплаты?
Следующим шагом сделают и уплату/пополнение ЕНС два раза в месяц.. Я уже молчу о том, что добровольно это уведомление никто подавать не будет. Это нас так поэтапно подводят к обязательному второму уведомлению. А там глядишь, и после каждой выплаты дохода обяжут подать уведомление и пополнить ЕНС.
Чтобы можно было сложить суммы по этим уведомлениям, очевидно же))
Предлагаю ежедневное списание остатка на р/с на ЕНС.