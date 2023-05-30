⚡️⚡️⚡️Для НДФЛ хотят сделать еще одно уведомление: по суммам с 23 по 9 число. Клерк нашел письмо Минфина об этом

ФНС совместно с Минфином подготовили проект поправок в НК, по которому уведомления на НДФЛ надо будет сдавать два в месяц, а не одно, как сейчас.

Как пишут СМИ, первое уведомление будет добровольным.

Там надо указать НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего.

Второе уведомление – обязательное. Там будет общая сумма налога с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

О планируемых нововведениях Минфин рассказал в письме от 17.04.2023 № 03-02-03/34595.

Мы прикрепили этот документ к новости. Речь там идет не только про НДФЛ. Вот, в частности, цитата из него:

— В связи с вышеизложенным, считаем нецелесообразным установление двух сроков уплаты страховых взносов в течение календарного месяца, имея в виду, что уплата страховых взносов не может носить авансового характера, отвлекая оборотные средства организаций и приводя к существенному повышению административной нагрузки на них в результате изменения порядка исчисления страховых взносов и увеличения документооборота.

Напомним, недавно в НК уже внесли поправки в части НДФЛ. Закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По нему для НДФЛ сделали приоритет при списании денег с ЕНС и ввели автоматическое резервирование сразу при сдаче уведомления (без права на разрезервирование).