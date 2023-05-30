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ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡️⚡️⚡️Для НДФЛ хотят сделать еще одно уведомление: по суммам с 23 по 9 число. Клерк нашел письмо Минфина об этом

ФНС совместно с Минфином подготовили проект поправок в НК, по которому уведомления на НДФЛ надо будет сдавать два в месяц, а не одно, как сейчас.
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Как пишут СМИ, первое уведомление будет добровольным.

Там надо указать НДФЛ, удержанный с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего.

Второе уведомление – обязательное. Там будет общая сумма налога с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

О планируемых нововведениях Минфин рассказал в письме от 17.04.2023 № 03-02-03/34595.

Мы прикрепили этот документ к новости. Речь там идет не только про НДФЛ. Вот, в частности, цитата из него:

— В связи с вышеизложенным, считаем нецелесообразным установление двух сроков уплаты страховых взносов в течение календарного месяца, имея в виду, что уплата страховых взносов не может носить авансового характера, отвлекая оборотные средства организаций и приводя к существенному повышению административной нагрузки на них в результате изменения порядка исчисления страховых взносов и увеличения документооборота.

Напомним, недавно в НК уже внесли поправки в части НДФЛ. Закон принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. По нему для НДФЛ сделали приоритет при списании денег с ЕНС и ввели автоматическое резервирование сразу при сдаче уведомления (без права на разрезервирование).

Комментарии

7
  • Логотип kupryakova1981
    kupryakova1981 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Да сделайте уже ежедневное и успокойтесь!

    • Логотип 1ntrovert
      1ntrovert
      37 минут назад

      Лана

      вы не понимаете, все сделано, чтобы облегчить работу)))

    • Логотип Мирам
      Мирам 20 минут назад

      Да сделайте уже ежедневное и успокойтесь!

      а-яй, здесь где то доктор с тапками бегает..

  • Логотип Юксон
    Юксон
    1 час назад

    Ну не понятно - ЗАЧЕМ делать второе уведомление, если уплата один раз в месяц 28-го? Какой смысл сообщать об удержанном НДФЛ без фактической уплаты?

    • Логотип June1
      June1 52 минуты назад

      Следующим шагом сделают и уплату/пополнение ЕНС два раза в месяц.. Я уже молчу о том, что добровольно это уведомление никто подавать не будет. Это нас так поэтапно подводят к обязательному второму уведомлению. А там глядишь, и после каждой выплаты дохода обяжут подать уведомление и пополнить ЕНС.

    • Логотип Веточка сакуры
      Веточка сакуры 5 минут назад

      Чтобы можно было сложить суммы по этим уведомлениям, очевидно же))

  • Логотип Desperado
    Desperado 48 минут назад

    Предлагаю ежедневное списание остатка на р/с на ЕНС.

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