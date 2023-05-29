СДЭК открыл склад в Китае

Теперь российским предпринимателям будет легче закупать товары в Китае и привозить их для продажи в РФ.

Логистическая компания СДЭК открыла фулфилмент-центр в Шанхае. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу оператора.

Решение об открытии склада в Китае было принято на основании многочисленных запросов клиентов СДЭК, которые покупают в Китае товары и реализуют их в России и странах СНГ, - сказали в СДЭК.

Новый складской комплекс будет заниматься хранением, доставкой и отгрузкой товаров на маркетплейсы.

СДЭК не может привозить товары из особых экономических зон Китая. Это Гонконг, Макао и Тайвань.

Перевозку товаров в Гонконг компания может осуществлять только как служба доставки, а не как фулфилмент-оператор. За импорт придется платить пошлины.

Сейчас склады СДЭК работают в шести странах: в России, Италии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и в Китае.