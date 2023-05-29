Роскомнадзор начал проверять сообщения об утечке данных с сайта «Работа – и точка»

Предположительно, в сеть попали сведения о 300 тыс. кандидатов, которые хотели устроиться на работу в сеть ресторанов «Вкусно – и точка». Компания об утечке еще не сообщала.

В сеть попали персональные данные пользователей сервиса «Работа – и точка», который занимается поиском сотрудников для сети ресторанов «Вкусно – и точка». Об этом сказано в телеграм-канале Infosecurity.

В открытом доступе оказалось почти 300 тыс. персональных данных с указанием ФИО кандидатов на вакансии, возраста, гражданства, контактных номеров телефонов, статуса и места работы.

Роскомнадзор проведет проверку информации о возможной утечке, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты сервиса «Работа – и точка» пока не сообщили об утечке в Роскомнадзор.

По закону о персональных данных, компания должна в течение суток уведомить Роскомнадзор об утечке данных.

Сегодня хакеры атаковали IT-инфраструктуру фонда «Сколково». В слитых базах данных нет критических данных о пользователях.