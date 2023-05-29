Роскомнадзор начал проверять сообщения об утечке данных с сайта «Работа – и точка»

В сеть попали персональные данные пользователей сервиса «Работа – и точка», который занимается поиском сотрудников для сети ресторанов «Вкусно – и точка». Об этом сказано в телеграм-канале Infosecurity.
В открытом доступе оказалось почти 300 тыс. персональных данных с указанием ФИО кандидатов на вакансии, возраста, гражданства, контактных номеров телефонов, статуса и места работы.
Роскомнадзор проведет проверку информации о возможной утечке, пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты сервиса «Работа – и точка» пока не сообщили об утечке в Роскомнадзор.
По закону о персональных данных, компания должна в течение суток уведомить Роскомнадзор об утечке данных.
Сегодня хакеры атаковали IT-инфраструктуру фонда «Сколково». В слитых базах данных нет критических данных о пользователях.
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