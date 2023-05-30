Роструд: при переходе нового сотрудника на ЭТК надо сначала сделать запись о приеме в бумажной трудовой

Если новый сотрудник при трудоустройстве сразу заявил о своем желании перейти на электронную трудовую книжку, то в бумажной надо сделать две записи – о приеме и о переходе на ЭТК. Если сделали только вторую, надо исправлять.

Как это сделать, рассказал Роструд.

Ситуация такая: в день трудоустройства работник подал заявление о ведении ЭТК, но в бумажной трудовой книжке ему сделали запись только о переходе на ЭТК и пропустили запись о приеме на работу.

В этом случае работодателю следует признать запись о переходе работника на ЭТК недействительной.

После этого надо внести запись о приеме на работу и запись о переходе работника на ЭТК.

Подобными ситуациями часто делятся в Красном уголке бухгалтера ВК: подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.