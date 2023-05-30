Роструд: при переходе нового сотрудника на ЭТК надо сначала сделать запись о приеме в бумажной трудовой

Как это сделать, рассказал Роструд.
Ситуация такая: в день трудоустройства работник подал заявление о ведении ЭТК, но в бумажной трудовой книжке ему сделали запись только о переходе на ЭТК и пропустили запись о приеме на работу.
В этом случае работодателю следует признать запись о переходе работника на ЭТК недействительной.
После этого надо внести запись о приеме на работу и запись о переходе работника на ЭТК.
Подобными ситуациями часто делятся в Красном уголке бухгалтера ВК: подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
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