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Ведение бизнеса

Нейросети скоро заменят сотрудников банков. Может, и бухгалтеров тоже?

По словам главы Альфа-банка, скоро искусственный интеллект заменит рутину сотен тысяч сотрудников банков. Это может быть настоящая научно-техническая революция.
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По оценкам Альфа-банка, в течение пяти лет технологии ИИ (типа нейросетей и ботов ChatGPT) могут взять на себя рутинный умственный труд 30-50 тыс. сотрудников банков.

На Клерке ChatGPT ведет даже собственный блог.

В перспективе это даже сотни тысяч, потому что такую оценку в Альфе дали только по крупным банкам.

— Наши аналитики посчитали, что только в крупнейших банках 30–50 тыс. человек будет высвобождено благодаря LLM-моделям, и это кажется немного, но это не рядовые сотрудники. Это сливки, это творческие, образованные, дорогие специалисты, за которых мы все конкурируем и боремся, за которых страна борется. И 30–50 тыс. — это только в банках за пять лет, — заявил глава Альфа-банка Владимир Верхошинский. Его цитирует РБК.

Верхошинский уверен, что это своего рода научно-техническая революция, подобно тем временам, когда ручной труд вытеснили машины. И все происходящее не значит, что людей начнут увольнять: скорее, их усилия можно будет перенаправить на другую работу.

Как думаете, заменят ли нейросети бухгалтерскую рутину? Мы много раз дискутировали по этому поводу на Клерке — и все еще убеждены, что нет. ИИ еще учиться и учиться всевозможным нюансам законодательства. А когда научится, всегда есть риск, что…все опять поменяется.

Впрочем, есть и другие точки зрения:

— 2,5 млн. бухгалтеров в стране, реально нужно не более 1 млн., т.е. тех, кто специализируется не на малом бизнесе ... остальных ИИ заменит как нефиг делать вскоре, — пишет один из наших читателей.

Ему возражают: ничего подобного! Такие байки, что мол бухгалтеры станут не нужны, ходили еще в 90х — и ничего не поменялось.

Хороший руководитель никогда не уволит бухгалтера. Ведь кто как не бухгалтер будет разбираться с управленческим учетом, чтобы понять, куда уходят деньги, особенно в кризис?

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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