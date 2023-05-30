Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Интернет и IT

Финансовые организации могут обязать перейти на отечественный софт

Участники финансового рынка должны будут работать преимущественно на отечественном ПО. Закупку иностранных программ и «железа» придется согласовывать с Центробанком.
53

Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому финорганизации должны использовать преимущественно отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом пишет «Парламентская газета».

Контролировать переход участников финансового рынка на отечественное ПО будет Центробанк.

В прошлом году был принят указ президента, который предусматривает, что нужно обеспечить использование всеми такими субъектами преимущественно отечественного программного обеспечения, - напомнил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Финансовые организации будут обязаны согласовывать с ЦБ закупку иностранного софта и программно-аппаратных комплексов.

Контролировать соблюдение мер по защите критической информации будет ЦБ, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Если закон примут, то он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.

Комментарии

3
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    52 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Вот это да. Это, думаю, сильно покорежит банковскую систему

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 24 минуты назад

    А честно конкурировать отечественному софту с не отечественным софтом слабо?

  • Логотип Мирам
    Мирам 23 минуты назад

    Закупку иностранных программ и «железа» придется согласовывать с Центробанком.

    да, сильно. и уже представляю процесс согласования.

    может еще и посильную помощь окажут...

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

3
Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
Налог на прибыль

Налог на прибыль: сроки, кто платит, как рассчитать

По результатам своей финансовой деятельности организации платят налог на прибыль. Налог уплачивается с разницы между доходами и расходами компании. В статье расскажем, какие доходы и расходы нужно учитывать и как заплатить налог.

Налог на прибыль: сроки, кто платит, как рассчитать
17
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн

Бесплатный вебинар! Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ к обработке, учету и ведению документов

1 сентября 2022 года в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

Бесплатный вебинар! Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ к обработке, учету и ведению документов
64
Логотип msneg
msneg
Интернет и IT

РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься

Спикеры Российского интернет форума поразили меня своим двойственным настроем: с одной стороны эмоционально делились тем, как прошли бурю и сумели перенастроить бизнес, с другой — говорили, что их компании так многому научились, что уже даже и не жалко заработанных седых волос. Читайте мой честный отчет про посещение РИФа.

РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься
3
42
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023

За прошлую неделю в бухгалтерском мире было много хороших и не очень новостей. Сенатор Ольга Ковитиди предложила сдавать все отчеты и платить налоги 20 числа вместо 28. А еще наконец-то заработал раздел ЕНС в личных кабинетах без ошибок (хотели бы мы сказать), но все-таки не в сказку попали. Как будет дальше — покажет лишь время.

Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023
78
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Почему переезжают в Сербию? Как Сербия стала популярной страной для релокации

Среди различных вариантов стран, которые предлагают привлекательные условия для переселения, Сербия заслуживает особого внимания. Почему именно Сербия стала одним из популярных направлений для релокантов, и что она предлагает в сравнении с другими странами, такими как Казахстан, Армения, Грузия, Турция и другие? Давайте разберемся.

Почему переезжают в Сербию? Как Сербия стала популярной страной для релокации
51
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Наличные деньги

Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка

Из статьи вы узнаете как физлица умудряются накручивать себе кешбэк на дебетовые карты и под низкие проценты обналичивать деньги с кредиток с помощью маркетплейсов.

Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка
137
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Блокировка счетов по 115-ФЗ

Что известно банку о ваших скелетах в шкафу

С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.

Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
98
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Инструменты финансовой отчётности: почему ими недовольны 89% финансистов

89% экспертов в финансах из разных стран и отраслей недовольны инструментами финансовой отчётности. Откуда взялся этот показатель, почему он так высок, с какими проблемами сталкиваются финансисты, и как поменять ситуацию — рассказали в этом материале.

Инструменты финансовой отчётности: почему ими недовольны 89% финансистов
48
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Реорганизация компании

Реорганизация и «Вестник государственной регистрации». Как опубликовать сведения о реорганизации в форме присоединения в Вестник госрегистрации

Сегодня мы расскажем об обязанности всех юридических лиц публиковать сведения о реорганизации в форме присоединения в Вестник государственной регистрации.

Реорганизация и «Вестник государственной регистрации». Как опубликовать сведения о реорганизации в форме присоединения в Вестник госрегистрации
74
Читать еще