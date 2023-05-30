Финансовые организации могут обязать перейти на отечественный софт

Участники финансового рынка должны будут работать преимущественно на отечественном ПО. Закупку иностранных программ и «железа» придется согласовывать с Центробанком.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, по которому финорганизации должны использовать преимущественно отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом пишет «Парламентская газета».

Контролировать переход участников финансового рынка на отечественное ПО будет Центробанк.

В прошлом году был принят указ президента, который предусматривает, что нужно обеспечить использование всеми такими субъектами преимущественно отечественного программного обеспечения, - напомнил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Финансовые организации будут обязаны согласовывать с ЦБ закупку иностранного софта и программно-аппаратных комплексов.

Контролировать соблюдение мер по защите критической информации будет ЦБ, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Если закон примут, то он вступит в силу через 90 дней после официальной публикации.