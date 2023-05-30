Когда сдавать нулевые НДС на ОСНО: случай из практики

Многие ИП, кто совмещает ОСНО с каким-то еще налоговым режимом, иногда путаются с НДС. Между тем, такая путаница может повлечь за собой проблемы.

Ситуация у одного из наших читателей: ИП на ОСНО, но доходы получает по патенту. Как отчитываться по НДС? И надо ли вообще?

Кто-то в ответ пишет, что вообще ничего не надо:

— Я ничего не сдавала. Открыли ИП, сразу взяли патент, естественно автоматом прилипла ОСНО, по ОСНО ничего не сдавали.

Кто-то говорит, что нужны нулевки по НДС.

Чтобы вы всегда знали, как правильно работать с НДС и что делать при совмещении режимов, мы сделали полноценный курс повышения квалификации.

Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Все проводим дистанционно: смотрите видеолекции, читаете конспекты, изучаете мастер-классы. Общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате, и встречаетесь с преподавателями в онлайн-формате.

Научим вас всем профессиональным нюансам.

Когда закончите курс повышения квалификации, выдадим официальное удостоверение, внесем в госреестр ФИС ФРДО и сертификат ИПБ России на 40 часов.