Когда сдавать нулевые НДС на ОСНО: случай из практики

Ситуация у одного из наших читателей: ИП на ОСНО, но доходы получает по патенту. Как отчитываться по НДС? И надо ли вообще?
Кто-то в ответ пишет, что вообще ничего не надо:
— Я ничего не сдавала. Открыли ИП, сразу взяли патент, естественно автоматом прилипла ОСНО, по ОСНО ничего не сдавали.
Кто-то говорит, что нужны нулевки по НДС.
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