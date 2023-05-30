За год у бизнеса стало на 70% меньше проверок

При этом общая сумма штрафов стала на 23,6 млрд рублей больше. В основном бизнесменов привлекали к ответственности за нарушение конкуренции на рынке.

За год количество проверок бизнеса снизилось на 70%, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в своем телеграм-канале.

Уровень административного давления на бизнес за год снизился. Количество проверок очень значительно сократилось, на 70%. 292 тысячи против 976 тысяч годом ранее. А общее число контрольно-надзорных мероприятий за 2022 год - всего 325 тысяч, - сказано в сообщении.

В 2022 году общий размер административных штрафов увеличился на 23,6 млрд рублей и составил 53,97 млрд рублей.

Предпринимателей штрафовали за злоупотребление доминирующим положением на рынке (по ст. 14.31 КоАП), за незаконное перемещение через границу (ст. 16.1 КоАП) и за нарушение конкуренции (ст. 14.32 КоАП).

В топ-5 регионов с наименьшим административным давлением в 2023 вошли: Смоленская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Воронежская область и Республика Чувашия.

О том, что проверки бизнеса сократились до исторического минимума, также заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Контролирующие органы вместо проверок устраивали профилактические визиты. Предпринимателей не штрафовали, им подсказывали, как правильно работать.