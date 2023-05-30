Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Вклады

Минфину не нравится идея освободить от НДФЛ проценты по долгосрочным вкладам

С 2023 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Для долгосрочных депозитов предложили сделать исключение, но Минфин против.
21

С таким предложением выступил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он также предложил сделать долгосрочные депозиты безотзывными.

Минфин идею не оценил. Там считают, что отмена налога не сделает этот банковский продукт более привлекательным для населения.

«Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было… Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто не свойственен банку», – цитирует «Прайм» слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

О том, как в 2023 году будут считать НДФЛ с процентов по вкладам, читайте тут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Налоговая оговорка

    Компания потеряла 10 млн рублей НДС из-за неправильного пользования налоговой оговоркой. Реальная история

    В этом видео я расскажу как компания потеряла 10 млн рублей НДС из-за неправильного пользования налоговой оговоркой.

    76
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: ищут кассира и автора бухгалтерских статей

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    1
    75
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    Налог на прибыль

    Налог на прибыль: сроки, кто платит, как рассчитать

    По результатам своей финансовой деятельности организации платят налог на прибыль. Налог уплачивается с разницы между доходами и расходами компании. В статье расскажем, какие доходы и расходы нужно учитывать и как заплатить налог.

    Налог на прибыль: сроки, кто платит, как рассчитать
    1
    57
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн

    Бесплатный вебинар! Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ к обработке, учету и ведению документов

    1 сентября 2022 года в закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» внесены правки, которые существенно расширили список лиц, подпадающих под действие закона.

    Бесплатный вебинар! Персональные данные 2023: новые требования Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ к обработке, учету и ведению документов
    115
    Логотип msneg
    msneg
    Интернет и IT

    РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься

    Спикеры Российского интернет форума поразили меня своим двойственным настроем: с одной стороны эмоционально делились тем, как прошли бурю и сумели перенастроить бизнес, с другой — говорили, что их компании так многому научились, что уже даже и не жалко заработанных седых волос. Читайте мой честный отчет про посещение РИФа.

    РИФ 2023. Антикризисный план: как напрячься, но не перенапрячься
    4
    59
    Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
    Журнал «Клерк.Премиум»
    Обзоры для бухгалтера

    Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023

    За прошлую неделю в бухгалтерском мире было много хороших и не очень новостей. Сенатор Ольга Ковитиди предложила сдавать все отчеты и платить налоги 20 числа вместо 28. А еще наконец-то заработал раздел ЕНС в личных кабинетах без ошибок (хотели бы мы сказать), но все-таки не в сказку попали. Как будет дальше — покажет лишь время.

    Перенесут ли срок уплаты налогов с 28 числа на 20-е? Клерк.Премиум № 18/2023
    113
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Почему переезжают в Сербию? Как Сербия стала популярной страной для релокации

    Среди различных вариантов стран, которые предлагают привлекательные условия для переселения, Сербия заслуживает особого внимания. Почему именно Сербия стала одним из популярных направлений для релокантов, и что она предлагает в сравнении с другими странами, такими как Казахстан, Армения, Грузия, Турция и другие? Давайте разберемся.

    Почему переезжают в Сербию? Как Сербия стала популярной страной для релокации
    1
    87
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Наличные деньги

    Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка

    Из статьи вы узнаете как физлица умудряются накручивать себе кешбэк на дебетовые карты и под низкие проценты обналичивать деньги с кредиток с помощью маркетплейсов.

    Хитрецам посвящается — незаконный способ обналички через маркетплейсы. И накручивание кешбэка
    179
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Что известно банку о ваших скелетах в шкафу

    С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.

    Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
    121
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Инструменты финансовой отчётности: почему ими недовольны 89% финансистов

    89% экспертов в финансах из разных стран и отраслей недовольны инструментами финансовой отчётности. Откуда взялся этот показатель, почему он так высок, с какими проблемами сталкиваются финансисты, и как поменять ситуацию — рассказали в этом материале.

    Инструменты финансовой отчётности: почему ими недовольны 89% финансистов
    58
    Читать еще