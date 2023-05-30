Минфину не нравится идея освободить от НДФЛ проценты по долгосрочным вкладам

С 2023 года проценты по вкладам облагаются НДФЛ. Для долгосрочных депозитов предложили сделать исключение, но Минфин против.

С таким предложением выступил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Он также предложил сделать долгосрочные депозиты безотзывными.

Минфин идею не оценил. Там считают, что отмена налога не сделает этот банковский продукт более привлекательным для населения.

«Мы все с вами помним, что во времена, когда не было никаких налогов по вкладам, все равно трехлетних или пятилетних депозитов особенно на рынке не было… Продукт этот не работает не из-за налогов, а потому что он просто не свойственен банку», – цитирует «Прайм» слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

О том, как в 2023 году будут считать НДФЛ с процентов по вкладам, читайте тут.