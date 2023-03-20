НДФЛ

В 2023 году проценты по вкладам облагаются НДФЛ

В 2021 году ввели НДФЛ на проценты по вкладам, но потом его отменили на 2021 – 2022 годы. С 2023 года налог придется платить.

Версия для печати

Об этом напоминает Минфин в письме от 25.01.2023 № 03-04-05/5767.

При этом изменились правила расчета базы для НДФЛ по процентам.

Необлагаемую сумму считают так: 1 млн руб. х максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

На начало года ставка ЦБ была 7,5% и с тех пор не менялась.

Если в течение года она понизится, то максимальной будет ставка 7,5%. А значит, необлагаемая сумма – 75 000 руб.

Если она в течение года повысится, то необлагаемая сумма будет больше.

Но в любом случае меньше, чем 75 000 руб. она не будет.

Если вы получили процентов больше, чем необлагаемая сумма, с превышения надо платить налог.

При этом суммы непосредственно вклада в банке, являясь имуществом физлица, а не его доходом, не являются объектом обложения НДФЛ, уточняет Минфин.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Защита персональных данных

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Как известно, закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязывает операторов персональных данных до момента начала обработки персональных данных подать уведомление о своем намерении осуществлять их обработку в контрольный орган – Роскомнадзор.

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Фиксированные взносы ИП

⚡ Через личный кабинет ИП теперь можно подать заявление на зачет ЕНП в счет фиксированных взносов

Те ИП, которые уплатили фиксированные взносы на КБК ЕНП, для уменьшения на них налогов по УСН и ПСН должны подать заявление о зачете (КНД 1150057). Теперь его наконец-то можно сформировать в личном кабинете.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Саморазвитие

Как избавиться от конфликтов на работе

Авторы бестселлеров могут сколько угодно утверждать, что конфликт – это подарок. Но если на работе вы постоянно ощущаете себя в эпицентре боевых действий или под прицелом прожигающих глаз начальника, то вряд ли этот подарок приносит вам радость.

Как избавиться от конфликтов на работе
Читать еще