В 2023 году проценты по вкладам облагаются НДФЛ

Об этом напоминает Минфин в письме от 25.01.2023 № 03-04-05/5767.

При этом изменились правила расчета базы для НДФЛ по процентам.

Необлагаемую сумму считают так: 1 млн руб. х максимальное значение ключевой ставки ЦБ из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в течение налогового периода.

На начало года ставка ЦБ была 7,5% и с тех пор не менялась.

Если в течение года она понизится, то максимальной будет ставка 7,5%. А значит, необлагаемая сумма – 75 000 руб.

Если она в течение года повысится, то необлагаемая сумма будет больше.

Но в любом случае меньше, чем 75 000 руб. она не будет.

Если вы получили процентов больше, чем необлагаемая сумма, с превышения надо платить налог.

При этом суммы непосредственно вклада в банке, являясь имуществом физлица, а не его доходом, не являются объектом обложения НДФЛ, уточняет Минфин.