Налоговики советуют людям пополнить свой ЕНС, чтобы эти деньги потом вернулись им в виде вычета по 3-НДФЛ

Налогоплательщик сдал 3-НДФЛ на получение вычета. Камеральная проверка завершена, но возврата нет, потому что на ЕНС – пусто. С такой ситуацией сейчас сталкиваются многие налогоплательщики.

О курьезном предложении налоговиков для решения этой проблемы рассказала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Сначала налоговики посоветовали подать заявление на возврат (хотя оно изначально было включено в состав декларации).

Но направить это заявление через личный кабинет не получилось, потому что сальдо ЕНС нулевое. Программа видит, что возвращать нечего, и не пропускает заявление.

Тогда инспектор посоветовал пополнить свой ЕНС на нужную сумму. А налоговики ее потом вернут в виде вычета.

В итоге человеку пришлось лично ехать в налоговую инспекцию, заполнить и сдать бумажное заявление на возврат налога.