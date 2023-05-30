Налоговики советуют людям пополнить свой ЕНС, чтобы эти деньги потом вернулись им в виде вычета по 3-НДФЛ

О курьезном предложении налоговиков для решения этой проблемы рассказала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
Сначала налоговики посоветовали подать заявление на возврат (хотя оно изначально было включено в состав декларации).
Но направить это заявление через личный кабинет не получилось, потому что сальдо ЕНС нулевое. Программа видит, что возвращать нечего, и не пропускает заявление.
Тогда инспектор посоветовал пополнить свой ЕНС на нужную сумму. А налоговики ее потом вернут в виде вычета.
В итоге человеку пришлось лично ехать в налоговую инспекцию, заполнить и сдать бумажное заявление на возврат налога.
Комментарии5
Ирина
Феерично!!! Та же ситуация с ИП, если он хочет вернуть НДФЛ (уплаченный за него налоговым агентом). Они тупо возвращают НДФЛ из им же уплаченных налогов и взносов. Пыталась разобраться в этой теме, но ответ один - ждите, может что исправят.
alex
поржал.
гы-гы, ну, т.е. так понимаю, что прощай НДФЛ, удерживаемый работодателем
следующий шаг: чтобы получить родителям пособия на детей -нужно сдать денюжку в СФР....
традиция процесса выдачи новогодних школьных подарков детям вышла в свет 😂
Главный бухгалтер
а ВЫЧЕТ ?
а всё, масленица в длительном загуле..