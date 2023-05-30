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ЕНП (единый налоговый платеж)

Налоговики советуют людям пополнить свой ЕНС, чтобы эти деньги потом вернулись им в виде вычета по 3-НДФЛ

Налогоплательщик сдал 3-НДФЛ на получение вычета. Камеральная проверка завершена, но возврата нет, потому что на ЕНС – пусто. С такой ситуацией сейчас сталкиваются многие налогоплательщики.
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О курьезном предложении налоговиков для решения этой проблемы рассказала подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Сначала налоговики посоветовали подать заявление на возврат (хотя оно изначально было включено в состав декларации).

Но направить это заявление через личный кабинет не получилось, потому что сальдо ЕНС нулевое. Программа видит, что возвращать нечего, и не пропускает заявление.

Тогда инспектор посоветовал пополнить свой ЕНС на нужную сумму. А налоговики ее потом вернут в виде вычета.

В итоге человеку пришлось лично ехать в налоговую инспекцию, заполнить и сдать бумажное заявление на возврат налога.

Комментарии

5
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 49 минут назад

    Ирина

    Тогда инспектор посоветовал пополнить свой ЕНС на нужную сумму. А налоговики ее потом вернут в виде вычета.

    Феерично!!! Та же ситуация с ИП, если он хочет вернуть НДФЛ (уплаченный за него налоговым агентом). Они тупо возвращают НДФЛ из им же уплаченных налогов и взносов. Пыталась разобраться в этой теме, но ответ один - ждите, может что исправят.

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 23 минуты назад

    alex

    поржал.

  • Логотип Мирам
    Мирам 5 минут назад

    Налоговики советуют людям пополнить свой ЕНС, чтобы эти деньги потом вернулись им в виде вычета по 3-НДФЛ

    гы-гы, ну, т.е. так понимаю, что прощай НДФЛ, удерживаемый работодателем

    следующий шаг: чтобы получить родителям пособия на детей -нужно сдать денюжку в СФР....

    традиция процесса выдачи новогодних школьных подарков детям вышла в свет 😂

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 минуту назад

    Главный бухгалтер

    Тогда инспектор посоветовал пополнить свой ЕНС на нужную сумму. А налоговики ее потом вернут в виде вычета.

    а ВЫЧЕТ ?

    • Логотип Мирам
      Мирам 39 секунд назад

      а всё, масленица в длительном загуле..

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