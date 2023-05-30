Спрос на страховку от терактов вырос на 36%

К страховщикам стали чаще обращаться промышленные компании, которые работают в приграничных регионах. В случае диверсий и терактов их ждут серьезные материальные потери.

Промышленные компании стали чаще обращаться за страховкой от терактов. Не исключено, что такой тип страхование сделают обязательным. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя наблюдательного совета Российского антитеррористического страхового пула Александра Гульченко.

Физические лица пока что не проявляют интереса к страховкам от терактов, они надеются на государственную помощь. Тогда как предприятия с февраля 2022 года стали покупать страховые услуги на 36% чаще.

Спрос на страховку вырос до 50-75% у компаний из приграничных регионов.

Мы ожидаем дальнейшее увеличение спроса, особенно в приграничных Белгородской и Ростовской областях, - сказал гендиректор страхового брокера «Союз Страхование» Олег Ханин.

В случае терактов и диверсий промышленным предприятиям грозят крупные материальные потери.