«Алроса» откажется от дивидендов за 2022 год

Риски при работе с большим количеством самозанятых: что может привлечь внимание налоговой и банков

Если компания нанимает много самозанятых, она проводит и много оплат по договорам за оказанные услуги или выполненные работы. А массовые выплаты физическим лицам — это повод присмотреться к компании и проверить её на наличие нарушений. Причем усомниться в чистоте перед законом может не только налоговая служба, но и банк, обслуживающий счёт компании.