«Алроса» откажется от дивидендов за 2022 год

Наблюдательный совет алмазодобывающего предприятия «Алроса» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом пишет «ТАСС».
Учитывая внешние факторы неопределенности, такое решение позволит повысить устойчивость компании, - сказали представители компании.
Собрание акционеров пройдет 30 июня 2023 года. Реестр акционеров будет закрыт 6 июня 2023 года.
Акции компании принадлежат РФ (33,03%), Республике Саха (25%) и районам, где ведется добывающая деятельность (8%). В свободном обращении около 34% ценных бумаг.
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