Кредитные карты клиентов Ситибанка будет обслуживать «Уралсиб»

Все условия по кредитным картам будут сохранены. Сотрудники «Уралсиба» сами свяжутся с клиентами и дадут нужные инструкции.

Ситибанк заключил соглашение с банком «Уралсиб» о передаче портфеля кредитных карт клиентов. Об этом пишет «Интерфакс».

— Действующим держателям кредитных карт Ситибанка при условии получения их согласия будет предложен переход на обслуживание в «Уралсиб» в соответствии с российским законодательством, — сообщили в Ситибанке.

Клиенты Ситибанка сохранят действующие условия по процентным ставкам и лимитам.

Самостоятельно обращаться в «Уралсиб» за получением новой карты не нужно. Сотрудники банка самостоятельно свяжутся и дадут необходимые инструкции.

В декабре 2022 года Ситибанк передал «Уралсибу» портфель рублевых потребительских кредитов. Тогда же Ситибанк объявил об уходе из страны. Клиентам разрешили бесплатно перевести все деньги со счетов.