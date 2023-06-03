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IT-компании

Yadro выпустила свой первый планшет

Купить устройство можно по предзаказу за 40 тысяч рублей. До конца лета появится особая версия на ОС «Аврора» для корпоративных клиентов и сотрудников госорганов.
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Отечественный производитель электроники Yadro создал свой первый планшет Kvadra_T. Об этом говорится на сайте компании.

— Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro fab Dubna, —- сказано в сообщении.

Отечественный планшет работает на системе Kvadra OS. Стоимость по предзаказу составляет 40 тыс. рублей.

Для корпоративных клиентов и сотрудников госорганов будет отдельная версия под управлением операционной системы «Аврора». Ее начнут продавать до конца лета 2023 года.

До конца этого года компания Yadro планирует выпустить ноутбуки и персональные компьютеры.

Продуктовая линейка уже состоит из моноблока Kvadra А20 и мини-компьютера Kvadra D20.

Комментарии

23
  • Логотип room111
    room111 03.06.23, 11:18

    Александр

    ТТХ изделия в студию!

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 03.06.23, 11:49

    alex

    китаец с шильдом?

  • Логотип IriEro
    IriEro 03.06.23, 13:24

    Ирина

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    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 03.06.23, 16:42

      Нет

      Первый попавшийся:

      =====================

      Спецификация:

      1. Модель №: 11PRO

      2. Платформа: MTK6797

      3. Режим ожидания: 2 симки + SD-карта

      4. Экран: 12,9-дюймовый полноэкранный HD-дисплей 1440*3200

      5. Динамик: 1511 Box Speaker

      6. Частота: GSM850/900/1800/1900 МГц, 3G: WCDMA850/1900/2100 МГц, 4G LTE, 5G

      7. Вибрация: Поддержка

      8. Цвета: черный/синий/белый

      9. Память: 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ

      10. Мультимедиа: MP3/MP4/3GP/FM-радио/Bluetooth

      11.Камера: 8MP+13MP

      12. Многофункциональность: полноэкранный режим, GPS, распознавание лиц, две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, датчик гравитации, будильник, календарь, калькулятор, диктофон, видеомагнитофон, WAP/MMS/GPRS, просмотрщик изображений, Электронная книга, мировое время, карта задач, задняя вспышка

      13.Языки: многоязычная поддержка

      14.Система: ОС Android 10,1

      15. Аккумулятор: литий-ионный аккумулятор 8800 мАч

      16.Ультра цельный

      Комплектация

      1 х планшет 1 х адаптер зарядного устройства, 1 х Bluetooth-гарнитура 1 х Руководство пользователя, 1 х чехол 1 х защитная пленка

      ==============

      Цена 8071 рубль (7490= с Озон-картой).

      • Логотип IriEro
        IriEro 03.06.23, 18:59

        Ирина

        Недурно, недурно... за такие деньги 👍

        • Логотип biyabem775
          biyabem775 Вчера в 01:08

          alex

          безделушки. оперативы надо минимум 8.

          • Логотип IriEro
            IriEro Вчера в 10:59

            Ирина

            12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ

            Для вас 12 - безделушки, Вам 8 подавай. У нас в математике случайно никаких изменений не произошло? Может, нынче в России 12 меньше 8?

            • Логотип biyabem775
              biyabem775 Вчера в 11:42

              alex

              с математикой хорошо, минимум 8 - это >=8.

              планшеты считаю безделушками.

  • Логотип Sigma_21
    Sigma_21 03.06.23, 15:48

    Сергей

    История со смартфоном от Чубайса повторяется?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 03.06.23, 16:32

      Нет

      смартфоном от Чубайса

      Так там вроде планшет был.

      А ******** без Чубайса.

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 1 час назад

      alex

      интересно, если бы чубайс был гражданином канады, стал бы пф  канады платить ему пенсию при переезде в израиль?

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 03.06.23, 18:34

    кстати, по описание вроде вполне приемлим - оперативка 6 гб, с моб.связью, аккумулятор 9000 остальной набор минимально стандартный...за такую цену почему нет. ждем отзывы))

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун Вчера в 10:45

      Нет

      за такую цену почему нет

      За такую цену можно 2 - 3 штуки в рознице купить без всяких предзаказов. Или 1 вдвое-втрое дешевле.

      • Логотип id189457568
        id189457568 3 часа назад

        А тем временем люди покупают айфоны за 100 000 рублей...

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