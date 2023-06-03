Yadro выпустила свой первый планшет

Отечественный производитель электроники Yadro создал свой первый планшет Kvadra_T. Об этом говорится на сайте компании.
— Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro fab Dubna, —- сказано в сообщении.
Отечественный планшет работает на системе Kvadra OS. Стоимость по предзаказу составляет 40 тыс. рублей.
Для корпоративных клиентов и сотрудников госорганов будет отдельная версия под управлением операционной системы «Аврора». Ее начнут продавать до конца лета 2023 года.
До конца этого года компания Yadro планирует выпустить ноутбуки и персональные компьютеры.
Продуктовая линейка уже состоит из моноблока Kvadra А20 и мини-компьютера Kvadra D20.
Комментарии23
Александр
ТТХ изделия в студию!
alex
китаец с шильдом?
Ирина
Нет
Первый попавшийся:
=====================
Спецификация:
1. Модель №: 11PRO
2. Платформа: MTK6797
3. Режим ожидания: 2 симки + SD-карта
4. Экран: 12,9-дюймовый полноэкранный HD-дисплей 1440*3200
5. Динамик: 1511 Box Speaker
6. Частота: GSM850/900/1800/1900 МГц, 3G: WCDMA850/1900/2100 МГц, 4G LTE, 5G
7. Вибрация: Поддержка
8. Цвета: черный/синий/белый
9. Память: 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ
10. Мультимедиа: MP3/MP4/3GP/FM-радио/Bluetooth
11.Камера: 8MP+13MP
12. Многофункциональность: полноэкранный режим, GPS, распознавание лиц, две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, датчик гравитации, будильник, календарь, калькулятор, диктофон, видеомагнитофон, WAP/MMS/GPRS, просмотрщик изображений, Электронная книга, мировое время, карта задач, задняя вспышка
13.Языки: многоязычная поддержка
14.Система: ОС Android 10,1
15. Аккумулятор: литий-ионный аккумулятор 8800 мАч
16.Ультра цельный
Комплектация
1 х планшет 1 х адаптер зарядного устройства, 1 х Bluetooth-гарнитура 1 х Руководство пользователя, 1 х чехол 1 х защитная пленка
==============
Цена 8071 рубль (7490= с Озон-картой).
Ирина
Недурно, недурно... за такие деньги 👍
alex
безделушки. оперативы надо минимум 8.
Ирина
Для вас 12 - безделушки, Вам 8 подавай. У нас в математике случайно никаких изменений не произошло? Может, нынче в России 12 меньше 8?
alex
с математикой хорошо, минимум 8 - это >=8.
планшеты считаю безделушками.
Сергей
История со смартфоном от Чубайса повторяется?
Нет
Так там вроде планшет был.
А ******** без Чубайса.
alex
интересно, если бы чубайс был гражданином канады, стал бы пф канады платить ему пенсию при переезде в израиль?
кстати, по описание вроде вполне приемлим - оперативка 6 гб, с моб.связью, аккумулятор 9000 остальной набор минимально стандартный...за такую цену почему нет. ждем отзывы))
Нет
За такую цену можно 2 - 3 штуки в рознице купить без всяких предзаказов. Или 1 вдвое-втрое дешевле.
А тем временем люди покупают айфоны за 100 000 рублей...