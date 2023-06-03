Yadro выпустила свой первый планшет

Купить устройство можно по предзаказу за 40 тысяч рублей. До конца лета появится особая версия на ОС «Аврора» для корпоративных клиентов и сотрудников госорганов.

Отечественный производитель электроники Yadro создал свой первый планшет Kvadra_T. Об этом говорится на сайте компании.

— Новый продукт предназначен для личного и профессионального пользования. Устройства будут выпускаться на инновационном производственном комплексе полного цикла Yadro fab Dubna, —- сказано в сообщении.

Отечественный планшет работает на системе Kvadra OS. Стоимость по предзаказу составляет 40 тыс. рублей.

Для корпоративных клиентов и сотрудников госорганов будет отдельная версия под управлением операционной системы «Аврора». Ее начнут продавать до конца лета 2023 года.

До конца этого года компания Yadro планирует выпустить ноутбуки и персональные компьютеры.

Продуктовая линейка уже состоит из моноблока Kvadra А20 и мини-компьютера Kvadra D20.