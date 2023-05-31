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Маркировка товаров

❗️ С 1 июня стартует эксперимент с маркировкой соков, морсов и кваса

Производители безалкогольных напитков будут добровольно наносить QR-коды на свою продукцию с 1 июня по 31 августа 2023 года.
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Кабмин установил сроки эксперимента по маркировке безалкогольных напитков. Об этом говорится в Постановлении Правительства от 29.05.2023 № 858.

С 1 июня по 31 августа 2023 года производители безалкогольных напитков добровольно начнут маркировать газировку, соки, компоты, морсы, квасы.

В эксперименте также участвуют напитки на основе сои, орехов, злаков и семян.

Недавно мы писали, что фактически добровольная маркировка соков и лимонадов началась с 15 мая 2023 года.

Цифровая маркировка позволит правильно рассчитать акциз на сладкую газировку. Косвенный налог будет начисляться с 1 июля 2023 года.

Покупатели смогут проверить происхождение безалкогольных напитков, отсканировав QR-код товара в приложении «Честный знак». По мнению властей, маркировка помогает бороться с контрафактом.

По итогам эксперимента маркировка безалкогольных напитков может стать обязательной.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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