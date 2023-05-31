Инвесторы «Каспийского трубопроводного консорциума» получат больше 1 млрд долларов дивидендов

Уже в июне 2023 года КТК выплатит дивиденды за 2022 год на сумму 742 млн долларов.

Акционеры «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) решили выплатить инвесторам дивиденды за 2022 год на общую сумму 742 млн долларов. Об этом пишет «ТАСС».

Средства поступят уже в июне 2023 года.

Суммарные выплаты по итогам 2023 года могут составить 1,375 млрд долларов.

Акционеры утвердили график и суммы выплат дивидендов в 2023 году. Планируется, что в июне очередной транш составит 742 млн долларов, а бюджетный показатель итоговых выплат дивидендов, согласно бюджетного прогноза, будет в размере 1,375 млрд долларов, - сказано в сообщении КТК.

В прошлом году инвесторы получили больше 66,09 млрд рублей.

«КТК» - международный нефтетранспортный проект, который связывает Казахстан с морским портом возле Новороссийска. По трубопроводу нефть загружается в танкеры, а затем отправляется на мировые рынки.