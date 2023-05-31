Инвесторы «Каспийского трубопроводного консорциума» получат больше 1 млрд долларов дивидендов

Акционеры «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) решили выплатить инвесторам дивиденды за 2022 год на общую сумму 742 млн долларов. Об этом пишет «ТАСС».
Средства поступят уже в июне 2023 года.
Суммарные выплаты по итогам 2023 года могут составить 1,375 млрд долларов.
Акционеры утвердили график и суммы выплат дивидендов в 2023 году. Планируется, что в июне очередной транш составит 742 млн долларов, а бюджетный показатель итоговых выплат дивидендов, согласно бюджетного прогноза, будет в размере 1,375 млрд долларов, - сказано в сообщении КТК.
В прошлом году инвесторы получили больше 66,09 млрд рублей.
«КТК» - международный нефтетранспортный проект, который связывает Казахстан с морским портом возле Новороссийска. По трубопроводу нефть загружается в танкеры, а затем отправляется на мировые рынки.
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