Почему налоговая оговорка — не всегда классная идея? Пишет адвокат

Компания спорила с налоговиками: у налоговиков были претензии к контрагенту. Инспекторы привели в качестве аргумента в подтверждение этих претензий налоговую оговорку.

Логика такая: если компания включила в договор с контрагентом налоговую оговорку, значит, знала, что есть риски, что могут быть проблемы.

— Спорный договор был подписан с поставщиком сельхозпродукции, то есть с предприятием из отрасли, где механизм оговорки начал внедряться раньше других, и, казалось бы, у ревизоров не должно быть вопросов. Но эффект получился прямо обратным, — комментирует Кира Гин, управляющий партнер юрфирмы "Гин и партнеры".

Компания попыталась через суд взыскать убытки с контрагента, основываясь на налоговой оговорке.

Суд же пришел к выводу, что сокращение налоговых платежей было целью самого налогоплательщика, а не его контрагента, и именно поэтому деловой партнер не должен нести ответственность и компенсировать налоговые доначисления.

Как избежать таких ситуаций? Конечно же, научиться правильно использовать и прописывать в договоре налоговую оговорку. Да и вообще грамотно составлять договоры, чтобы обезопасить себя от рисков.

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