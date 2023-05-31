Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Обзоры для бухгалтера

🔥Логотип для самозанятых, что-то про штрафы за уведомления, новые товары для маркировки: про какие изменения для бухгалтера в июне надо знать

Очень коротко описали, что изменится за первый месяц лета.
43

Самозанятым можно будет использовать свой логотип

Это изменение заработает с 29 июня 2023 года. Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ в статью 1478 ГК РФ внесли изменения. Теперь самозанятым дано право на регистрацию товарных знаков.

По статье 1491 ГК РФ пользоваться исключительным правом на товарный знак можно в течение 10 лет. Затем, если товарный знак нужно сохранить, право на него нужно продлить через Роспатент.

С 30 июня начнут взимать штрафы за ошибки в уведомлениях

Постановлением Правительства №500 от 29 марта 2023 года предусмотрено, что штрафы и пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах не начисляются с 1 января по 30 июня 2023 года.

Срок работы без штрафов завершается? Здесь ясности пока не очень много: буквально сегодня мы писали, что ситуацию не совсем понимают даже сами налоговики.

Будут новые правила представления отказа от сбора биометрических персданных

Это нововведение заработает с 1 июня 2023 года. Каждый сможет как запретить сбор и размещение своих биометрических персданных, так и отозвать ранее представленный отказ.

Запрет можно оформить и на данные несовершеннолетнего ребенка.

Товаров для параллельного импорта станет больше

В перечень товаров добавили товары IKEA, несколько наименований моторных масел, бытовой техники (Zanussi), косметики и парфюмерии, игрушек и детских товаров.

Новый перечень действует с 15 июня 2023 года.

С 1 июня 2023 года начнется маркировка товаров легкой промышленности

Речь про спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, куртки, пальто, плащи, ветровки и продукцию из искусственного меха.

Комментарии

1
  • Логотип Артём Лебедев
    Артём Лебедев 13 минут назад

    Не искажайте информацию.

    Не логотип, а товарный знак. Логотип это графическое изображение, в то время как товарный знак помимо графического может быть текстовый.

    Не самозанятым, а всем физлицам. Про самозанятых в законе ни слова.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

20
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения

Решил открывать бизнес в России? Хорошая идея. Но сперва нужно оценить риски, с которыми может столкнуться новая компания. В этой статье с помощью PESTEL-анализа разберём угрозы и возможности для бизнеса в современной России, познакомимся с реальными кейсами нескольких компаний и узнаем, на кого и на что стоит ориентироваться, открывая бизнес.

А вообще стоит ли открывать сейчас бизнес России? И как это выяснить с научной точки зрения
19
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ

Белград, столица Сербии, является динамичным и культурно насыщенным городом с богатой историей. Однако, если у вас есть лишний день в распоряжении, не упустите возможность исследовать прекрасные места вокруг Белграда.

Путешествия одного дня из Белграда: открытие природных красот и культурных сокровищ
33
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

Пользователи Клерк — не только лучшие читатели на свете, но еще и талантливые авторы. Их посты в Трибуне набирают по 10 тыс. просмотров! Мы гордимся тем, что наша «Трибуна» обращает внимание на то, что пропускают новостные сайты, что у нас самые внимательные читатели, что вместе мы — это самое большое бухгалтерское сообщество. Расскажем, как мы развиваемся.

Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки
7
86
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы

Как известно, с 2023 года практически все налоговые обязательства перед бюджетом исполняются в рамках единого налогового платежа. Давайте разберёмся в том, как эти и другие операции проводятся в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8».

ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы
107
Логотип Клерк
Клерк
Учет в строительстве

Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером
174
Логотип balansy
balansy
Инвестиции

Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?

Иногда в работу принимаются объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа. Как и кому продать такие объекты?

Как и кому предлагать объекты коммерческой недвижимости в состоянии значительного износа? И в чем их ценность?
63
Логотип АКФО
АКФО
Обзор судебной практики

Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство

Ведение различного рода реестров в последние годы стало обычной практикой деятельности органов государственной власти, а также общественных и некоммерческих объединений. Одной из компаний, включенных в реестр, показалось оскорбительным внесение сведений о ней в список. Расскажем, как шло судебное разбирательство.

Законно ли включение компаний в общедоступные реестры. Судебное разбирательство
2
125
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Налоговые проверки

Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС

Кто-то ведёт личный блог просто из любви к искусству, а кто-то монетизирует свою деятельность в интернете: продаёт товары и услуги, заключает рекламные контракты с брендами и зарабатывает на этом. Как только блог начинает приносить доход, для блогера наступает обязанность платить налоги.

Завёл блог — заплати налог: как блогерам поладить с ФНС
122
Логотип nlukina
nlukina
АУСН

Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы

Режим АУСН отлично себя показал во время эксперимента, считают в ФНС. Скоро налог запустят во всех регионах. Для этого у налоговиков уже все готово, сообщил Даниил Егоров.

Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы
3
256
Читать еще