🔥Логотип для самозанятых, что-то про штрафы за уведомления, новые товары для маркировки: про какие изменения для бухгалтера в июне надо знать

Очень коротко описали, что изменится за первый месяц лета.

Самозанятым можно будет использовать свой логотип

Это изменение заработает с 29 июня 2023 года. Федеральным законом от 28 июня 2022 г. № 193-ФЗ в статью 1478 ГК РФ внесли изменения. Теперь самозанятым дано право на регистрацию товарных знаков.

По статье 1491 ГК РФ пользоваться исключительным правом на товарный знак можно в течение 10 лет. Затем, если товарный знак нужно сохранить, право на него нужно продлить через Роспатент.

С 30 июня начнут взимать штрафы за ошибки в уведомлениях

Постановлением Правительства №500 от 29 марта 2023 года предусмотрено, что штрафы и пени за ошибки в уведомлениях об исчисленных налогах не начисляются с 1 января по 30 июня 2023 года.

Срок работы без штрафов завершается? Здесь ясности пока не очень много: буквально сегодня мы писали, что ситуацию не совсем понимают даже сами налоговики.

Будут новые правила представления отказа от сбора биометрических персданных

Это нововведение заработает с 1 июня 2023 года. Каждый сможет как запретить сбор и размещение своих биометрических персданных, так и отозвать ранее представленный отказ.

Запрет можно оформить и на данные несовершеннолетнего ребенка.

Товаров для параллельного импорта станет больше

В перечень товаров добавили товары IKEA, несколько наименований моторных масел, бытовой техники (Zanussi), косметики и парфюмерии, игрушек и детских товаров.

Новый перечень действует с 15 июня 2023 года.

С 1 июня 2023 года начнется маркировка товаров легкой промышленности

Речь про спортивные костюмы, пиджаки, брюки, блузки, рубашки, куртки, пальто, плащи, ветровки и продукцию из искусственного меха.