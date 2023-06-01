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Кадровые документы

Кто и как должен исправить неправильную запись об увольнении в трудовой книжке

Внести изменения в запись об увольнении в трудовой книжке должен бывший работодатель или новый, если бывшего уже нет.
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Разъяснение дает Минтруд в письме от 15.05.2023 № 14-6/ООГ-3428.

Порядок ведения бумажных трудовых книжек утвержден приказом Минтруда от 19.05.2021 №320н.

Но он не регулирует порядок внесения исправлений. Минтруд полагает, что изменение записей производится путем признания их недействительными и внесения правильных записей.

Если неверно указана дата увольнения с последней работы, то исправить ее должен бывший работодатель.

Если эта организация реорганизована, то исправление производит ее правопреемник.

Если организация ликвидирована, то исправление делает работодатель по новому месту работы на основании соответствующего документа.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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