🔔 Срок уплаты имущественных налогов физлиц хотят перенести с 1 декабря на 1 июля

Срок уплаты земельного налога и налога на имущество физлиц сейчас – «не позднее 1 декабря». Хотя сделать «не позднее 1 июля».

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесли в Госдуму депутаты Башкортостана.

Дело в том, что имущественные налоги с физлиц занимают значительный удельный вес в доходах бюджетов сельских поселений, а из-з введения ЕНС у них и так сократились поступления.

Сейчас нет возможности получения информации о поступивших платежах и задолженности в разрезе налогоплательщиков, что делает невозможным выполнение мероприятий по сокращению задолженности и пополнению бюджетов, говорится в пояснительной записке.

Поэтому срок уплаты предложили сдвинуть на 1 июля.

Кстати, вчера в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому имущественные налоги физлиц будут списывать с ЕНС (если там есть положительно сальдо), не дожидаясь 1 декабря.

Как только отправят человеку налоговое уведомление, так сразу же спишут у него с ЕНС деньги.

При этом сам срок уплаты не меняется. Это по-прежнему 1 декабря.