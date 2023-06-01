🔔 Срок уплаты имущественных налогов физлиц хотят перенести с 1 декабря на 1 июля

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесли в Госдуму депутаты Башкортостана.
Дело в том, что имущественные налоги с физлиц занимают значительный удельный вес в доходах бюджетов сельских поселений, а из-з введения ЕНС у них и так сократились поступления.
Сейчас нет возможности получения информации о поступивших платежах и задолженности в разрезе налогоплательщиков, что делает невозможным выполнение мероприятий по сокращению задолженности и пополнению бюджетов, говорится в пояснительной записке.
Поэтому срок уплаты предложили сдвинуть на 1 июля.
Кстати, вчера в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому имущественные налоги физлиц будут списывать с ЕНС (если там есть положительно сальдо), не дожидаясь 1 декабря.
Как только отправят человеку налоговое уведомление, так сразу же спишут у него с ЕНС деньги.
При этом сам срок уплаты не меняется. Это по-прежнему 1 декабря.
Комментарии5
Ирина
Клерк, ну что вы делаете? АААААА, что ни новость, то трэш.😱
Только писали о сдвижке даты уплаты имущественных налогов, и пожалуйста - законопроект внесли в думу. Закрадываются подозрения, а вы, случайно, не пишите им законопроекты?😜
это была другая сдвижка ..
по физикам не вчера началась истерия "подтягивания" сроков уплаты налогов ...
бизнесу облегчили жизнь по самое небалуйся, а теперь взялись за физиков, часть из которых, по совместительству, этим же самым бизнесом и являются....
в смысле, ИПэшнику теперь надо будет ловить на своем счете ЕНС списание имущественных налогов физика, чтоб не уйти в минус по другим на которые он четко уже закинул?
Потому что налоги физика будут списывать рандомно в любой момент до срока уплаты по закону?
А не проще налоговой с банковских счетов сразу платежными требованиями списывать сколько надо?
ой...
одну известную поговорку пора переиначить
кто налоги платил, тот в цирке не смеется.
Денег нет, но вы держитесь... (с)
Не бывает так, чтобы и волки сыты и овцы целы. Но...Зачем переносить дату оплаты, если можно перенести дату направления налогового уведомления? Налоговая только после выборов сентябрьских начинает их рассылать и только при наличии уведомления с ЕНС списывается сумма налога для перечисления в бюджет. А у меня нет коммуналки летом, мне удобнее на три части разбить платеж и оплачивать летом. Вечно они начинают шашкой махать, законы ненужные принимать, пиариться...Посчитайте сумму налога в марте, пришлите уведомление в мае, и проанализируйте поступление. Уверена, не все ждут до 1 декабря для оплаты. Мои кровные без движения зависают на ЕНС, а в это время поселения живут исключительно за счет кредитов. И не только сельские, у городских тоже доходная часть очень сильно зависит от имущественных налогов с физлиц.